Документы о создании ОЭЗ в Башкирии подадут в сентябре

Глава государства провел рабочую встречу с руководителем республики, стенограмма беседы опубликована в понедельник на сайте Кремля. Врио главы региона отметил, что в феврале правительство дало еще трем городам республики статус ТОСЭР - территории опережающего социально-экономического развития. Сейчас в регионе действует пять таких территорий, уточнил он, идет работа по привлечению резидентов.

"Так получилось, что все те субъекты Российской Федерации, которые нас окружают, имеют особую экономическую зону. У нас не было особой экономической зоны, и мы сейчас работаем над тем, чтобы появилась особая экономическая зона. Нас поддерживает правительство – в сентябре мы подаем документы", - сказал Хабиров.