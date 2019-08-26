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РИА Новости

Документы о создании ОЭЗ в Башкирии подадут в сентябре

15:20 26.08.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРадий Хабиров
Радий Хабиров
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Радий Хабиров. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Правительство России поддерживает Башкирию в стремлении создать в регионе особую экономическую зону, в сентябре будут поданы соответствующие документы, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров.
Глава государства провел рабочую встречу с руководителем республики, стенограмма беседы опубликована в понедельник на сайте Кремля. Врио главы региона отметил, что в феврале правительство дало еще трем городам республики статус ТОСЭР - территории опережающего социально-экономического развития. Сейчас в регионе действует пять таких территорий, уточнил он, идет работа по привлечению резидентов.
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"Так получилось, что все те субъекты Российской Федерации, которые нас окружают, имеют особую экономическую зону. У нас не было особой экономической зоны, и мы сейчас работаем над тем, чтобы появилась особая экономическая зона. Нас поддерживает правительство – в сентябре мы подаем документы", - сказал Хабиров.
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Радий ХабировРеспублика БашкортостанРоссияПолитика
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