Председатель правительства Ингушетии подал в отставку

Евлоев окончил Московскую академию экономики и права. Занимал высокие должности в органах исполнительной и законодательной власти Ингушетии. Возглавлял администрацию города Карабулак, в 2003 году избирался депутатом народного собрания третьего созыва и занимал должность вице-спикера, в 2011 году работал руководителем администрации главы Ингушетии. В июне 2014 года возглавил управление федерального казначейства РФ по Ингушетии. В 2016 году избран на должность председателя народного собрания Ингушетии. В сентябре 2018 года назначен на должность председателя правительства Ингушетии.