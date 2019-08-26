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РИА Новости

Председатель правительства Ингушетии подал в отставку

15:17 26.08.2019 (обновлено: 16:19 26.08.2019)
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© Фото : Пресс-служба Правительства РИПредседатель Правительства Республики Ингушетия Зялимхан Евлоев
Председатель Правительства Республики Ингушетия Зялимхан Евлоев
© Фото : Пресс-служба Правительства РИ
ПЯТИГОРСК, 26 авг - РИА Новости. Председатель правительства Ингушетии Зялимхан Евлоев подал заявление об отставке по собственному желанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
"Да, он написал заявление (об отставке - ред.)", - сказал собеседник агентства.
О своем уходе с должности, по словам представителя правительства, Евлоев объявил на заседании кабмина.
Как сообщили в пресс-службе главы Ингушетии, заявление ожидает подписания со стороны врио главы региона.
Евлоев окончил Московскую академию экономики и права. Занимал высокие должности в органах исполнительной и законодательной власти Ингушетии. Возглавлял администрацию города Карабулак, в 2003 году избирался депутатом народного собрания третьего созыва и занимал должность вице-спикера, в 2011 году работал руководителем администрации главы Ингушетии. В июне 2014 года возглавил управление федерального казначейства РФ по Ингушетии. В 2016 году избран на должность председателя народного собрания Ингушетии. В сентябре 2018 года назначен на должность председателя правительства Ингушетии.
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