Обвиняемый в насилии над полицейским на беспорядках в Москве получил штраф

Участники несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы в Москве. Архивное фото

Участники несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы в Москве

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы на 20 тысяч рублей оштрафовал по административному делу Даниила Беглеца, обвиняемого также в применении насилия к полицейскому во время массовых беспорядков в столице 27 июля, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Светлана Скачкова.

"Суд признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в несанкционированном митинге - ред.), и назначил ему наказание в виде штрафа 20 тысяч рублей", - сказала она.

Помимо этого, в отношении Беглеца заведено уголовное дело, суд рассмотрит его 3 сентября. По части 1 статьи 318 УК РФ ему грозит до 5 лет лишения свободы. По данным суда, он попросил о рассмотрении дела в особом порядке, что предполагает полное признание вины и является смягчающим обстоятельством, при котором суд не может вынести самый строгий приговор.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

Всего по делу арестованы 13 человек. Фигурантами дел являются Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов и Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок. Режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев избежал ареста, так как который из-за проблем со здоровьем попал в реанимацию прямо из изолятора временного содержания. Позднее он перешел в статус свидетеля.

Дело еще расследуется, однако материалы в отношении нескольких обвиняемых выделены в отдельное производство и переданы в суд.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Москве имели место как законные согласованные в установленном порядке акции, так и попытки организации беспорядков.