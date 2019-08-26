Макрон ответил на насмешки президента Бразилии в адрес его жены

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции президента Франции "Форт Брегансон"

БИАРРИЦ (Франция), 26 авг — РИА Новости. Грустно, что бразильские политики позволяют себе оскорбления в адрес главы другого государства, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции, комментируя нападки на себя со стороны властей Бразилии.

На прошлой неделе президент Бразилии Жаир Болсонару вступил в заочную полемику с Макроном, обвинив его в "колониальной ментальности" и преследовании личных политических целей. Поводом послужило предложение президента Франции обсудить ситуацию с пожарами в Амазонии на саммите G7. После этого Макрон обвинил Болсонару в невыполнении обязательств по климату и выступил против соглашения о свободной торговле между ЕС и южноамериканским блоком Меркосур.

Также Болсонару оставил одобрительный комментарий к ироничному коллажу в соцсетях с изображением президентов Франции и Бразилии с женами Брижит и Мишель соответственно.

Помимо этого, министр сельского хозяйства Бразилии Абраам Вайнтрауб в Twitter назвал Макрона "слабоумным оппортунистом", ищущим поддержки французского сельскохозяйственного лобби.

"Что касается заявлений господина Болсонару и его министров, тут я не смогу вам особо прокомментировать. Я лично уважаю каждого главу государства, выбранного народом, я уважаю все народы стран. И я думаю, что это важно", — сказал Макрон.

Французский лидер отметил, что вынужден констатировать ряд недоразумений между ним и Болсонару.

"Вчера он счел хорошей идеей, чтобы его министр оскорблял какого бы то ни было главу другого государства. <...> И он (Болсонару. — Прим. ред.) позволил себе чрезвычайно неуважительные комментарии в отношении моей жены. Что я могу сказать? Это очень грустно. Это грустно, в первую очередь, для Бразилии и ее народа", — добавил Макрон.