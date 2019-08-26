Первый космонавт ОАЭ возьмет на МКС семейные фото и семена бобового дерева

ДУБАЙ, 26 авг - РИА Новости. Первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури, который отправится в космос 25 сентября, возьмет с собой на Международную космическую станцию (МКС) десять килограммов груза, в том числе семейные фотографии, фото основателя ОАЭ шейха Зейида с космонавтами, флаг ОАЭ из чистого шелка, Коран и книгу правителя Дубая "Моя история", сообщил в понедельник на пресс-конференции директор программы подготовки космонавтов ОАЭ Космического центра имени Мухаммеда бен Рашида Салем аль-Марри.

"Космический центр отправляет десять килограммов груза с Хаззаа аль-Мансури. В него входят вещи, имеющие отношение к культуре ОАЭ и историческому наследию страны. В частности, в этот груз входят флаг ОАЭ и логотипы, которые при возвращении будут размещены в музеях и будут распространяться в качестве сувениров. Среди этих вещей также 30 семян национального дерева ОАЭ - аль-Гхаф (растение прозопис семейства бобовых - ред.), которые будут посажены по всему ОАЭ при его возвращении, материалы, связанные с проводимыми научными экспериментами, в частности макеты Земли и Марса, эмиратская еда, личные вещи, такие как семейные фотографии и некоторые сувениры", - рассказал аль-Марри.

Он уточнил, что аль-Мансури также возьмет с собой флаг ОАЭ, изготовленный из чистого шелка, фотографию покойного шейха Зейида бен Султана Аль Нахайяна с астронавтами "Аполлона", Коран, книгу "Моя история" премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума, в первой главе которой рассказывается о том дне, когда он объявил о запуске программы подготовки космонавтов ОАЭ, а также выпущенную космическим центром книгу "Гонка в космос". Кроме того, в багаже первого космонавта ОАЭ будут находиться стихи, рассказы и рисунки победителей национального конкурса "Отправь в космос".