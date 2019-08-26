Путин разъяснил врио главы Башкирии смысл продэмбарго

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Башкирии Радием Хабировым, который рассказал ему о том, что в регионе поддерживают введенное в 2014 году российское продовольственное эмбарго, разъяснил, что это не санкции, а ответные меры России.

На встрече Хабиров доложил президенту о том, что в регионе появились иностранные инвесторы, в частности, недавно французская компания Savencia начала строить в Башкирии предприятие по производству мягких сыров. Стенограмма беседы размещена на сайте Кремля.

"Селяне так и говорят: вы, говорят, держитесь там, держите эти санкции, потому что на самом деле это, правда, работает", - сказал Хабиров.

"Это не санкции, это ответные меры", - отреагировал президент.