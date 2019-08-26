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РИА Новости

Путин разъяснил врио главы Башкирии смысл продэмбарго

14:58 26.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Радий Хабиров во время встречи. 26 августа 2019
Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Радий Хабиров во время встречи. 26 августа 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Башкирии Радием Хабировым, который рассказал ему о том, что в регионе поддерживают введенное в 2014 году российское продовольственное эмбарго, разъяснил, что это не санкции, а ответные меры России.
На встрече Хабиров доложил президенту о том, что в регионе появились иностранные инвесторы, в частности, недавно французская компания Savencia начала строить в Башкирии предприятие по производству мягких сыров. Стенограмма беседы размещена на сайте Кремля.
"Селяне так и говорят: вы, говорят, держитесь там, держите эти санкции, потому что на самом деле это, правда, работает", - сказал Хабиров.
"Это не санкции, это ответные меры", - отреагировал президент.
Продэмбарго России в ответ на санкции Запада действует уже почти пять лет. Президент РФ подписал соответствующий указ 6 августа 2014 года. Соответствующим постановлением правительства определены страны, в отношении которых действует запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия: США, страны ЕС, Канада, Австрия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн. Также кабмином определен конкретный перечень продукции, попавшей под эмбарго.
Сбор урожая яблок
9 августа, 18:27РИА Новости
Источник рассказал об отношении ЕС к российскому продэмбарго
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Радий ХабировЕвросоюзВладимир ПутинФранцияБашкортостанРоссияСШАЭкономика
Популярные комментарии
В стране где столько нищих, в том числе стариков и детей в многодетных семьях что нужно делать с санкционнными товарами, которые даже лучше наших по качеству? Правильно давить трактором!
26 августа, 15:00
ХоХочу официально заявить, что
16311013
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