Врачи прооперировали одного из пострадавших при взрыве в квартире в Находке

Ранее власти сообщили, что 26 августа в 17.30 в Находке в 4-этажном многоквартирном доме на 1 этаже произошел взрыв, предположительно, боевой гранаты. Два человека погибли, двое раненых, детей среди них нет, разрушения здания нет. Двое пострадавших - в крайне тяжелом состоянии. В СУСК сообщили, что двое мужчин погибли при "самовоспламенении неустановленного предмета" в помещении общей кухни жилого дома в Находке, еще два человека пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".