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РИА Новости

Врачи прооперировали одного из пострадавших при взрыве в квартире в Находке

14:52 26.08.2019
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Капельницы . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 26 авг – РИА Новости. Врачи прооперировали мужчину, пострадавшего при взрыве в квартире в Находке, сообщил РИА Новости представитель администрации Приморья.
Ранее власти сообщили, что 26 августа в 17.30 в Находке в 4-этажном многоквартирном доме на 1 этаже произошел взрыв, предположительно, боевой гранаты. Два человека погибли, двое раненых, детей среди них нет, разрушения здания нет. Двое пострадавших - в крайне тяжелом состоянии. В СУСК сообщили, что двое мужчин погибли при "самовоспламенении неустановленного предмета" в помещении общей кухни жилого дома в Находке, еще два человека пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
"Мужчину прооперировали. Состояние крайне тяжёлое", - сказал собеседник агентства.
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