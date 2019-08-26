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РИА Новости

Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле

14:52 26.08.2019 (обновлено: 22:07 26.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевХирурги проводят операцию
Хирурги проводят операцию
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Хирурги проводят операцию. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг — РИА Новости. Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
Ранее местное издание "Все новости" написало, что все хирурги Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила написали заявления об увольнении. Причиной увольнения, по данным СМИ, стали высокая нагрузка и не соответствующая ей оплата труда. Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков сообщил РИА Новости, что ведомство направило в больницу комиссию. На ситуацию также обратили внимание в Кремле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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"Сотрудники аппарата прокуратуры области проведут встречу с заинтересованными сторонами: как с работниками, заявившими о нарушении их трудовых прав, так и с руководством медицинских учреждений. В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит все доводы, изложенные работниками медицинских учреждений Нижнего Тагила, в том числе по вопросам начисления заработной платы и стимулирующих выплат", — говорится в сообщении.
Встреча состоится 28 августа в рамках проверки в связи с заявлениями работников медучреждений о нарушении их трудовых прав, уточнили в ведомстве.
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Нижний ТагилРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Видимо это тот прорыв о котором нам все 20 лет по ушам ездят перед выборами...только вот прорыв терпения у людей получился и так скоро будет не только в медицине но и в др. областях... сибирь сгорела никто не ответил, врачи увольняются, низкий уровень зарплат по стране, произвол властей и т.д. нет уверенности в завтрашнем дне, бензин каждый год не зависимо от цен на нефть дорожает, так держать "едро" это получилось все не из за того что плохо управляют, за 25 лет можно было научиться, просто Россию они не любят и нам с ними не по пути!
26 августа, 15:22
Иван Петраков
296813134
хахаха прокуратура будет разбираться с низкими зарплатами? Или проведут обыск в квартирах хирургов и найдут пару песен пиратских во вконтакте и фильм с торрента скаченный и начнут угрожать уголовным делом?
26 августа, 14:55
ХоХочу официально заявить, что
2463005242
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