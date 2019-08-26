Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг — РИА Новости. Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее местное издание "Все новости" написало, что все хирурги Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила написали заявления об увольнении. Причиной увольнения, по данным СМИ, стали высокая нагрузка и не соответствующая ей оплата труда. Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков сообщил РИА Новости, что ведомство направило в больницу комиссию. На ситуацию также обратили внимание в Кремле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сотрудники аппарата прокуратуры области проведут встречу с заинтересованными сторонами: как с работниками, заявившими о нарушении их трудовых прав, так и с руководством медицинских учреждений. В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит все доводы, изложенные работниками медицинских учреждений Нижнего Тагила, в том числе по вопросам начисления заработной платы и стимулирующих выплат", — говорится в сообщении.