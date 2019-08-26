В Италии мужчина сбежал из тюрьмы по простыням

РИМ, 26 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские правоохранители ведут поиски гражданина Польши, который в воскресенье сбежал из неаполитанской тюрьмы по связанным простыням.

Ориентировку и фотографию 32-летнего преступника, который находился в заключении после убийства гражданина Украины в декабре прошлого года, распространило полицейское управление Неаполя. Сбежавшего называют "очень опасным" и призывают тех, кто его увидел, сразу сообщить в экстренные службы.

Napoli, pericoloso omicida polacco evade da Poggioreale usando un lenzuolo. Claudicante,ha superato il muro di cinta con lenzuola annodate. A Poggioreale è la prima evasione in 100 anni. Protagonista un recluso polacco di 31 anni, Robert Lisowski,accusato di di omicidio aggravato pic.twitter.com/RXgbqsSbxT — Giank-deR 🇮🇹 (@GiancarloDeRisi) August 26, 2019

Роберт Лисовски убил украинца после ссоры из-за женщины. Тот заступился за свою знакомую, которой злоупотребляющий алкоголем поляк оказывал знаки внимания.

Chi è Robert Lisowski, il detenuto fuggito dal carcere di Poggioreale: ha ucciso un amico per una donna #Napoli #RobertLisowski su https://t.co/BhyfKTGEay pic.twitter.com/3YuhBtAjc7 — InterNapoli.it (@InterNapoli) August 26, 2019