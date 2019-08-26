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РИА Новости

В Италии мужчина сбежал из тюрьмы по простыням

14:50 26.08.2019 (обновлено: 14:52 26.08.2019)
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© AFP 2019 / Tiziana FabiСотрудники национальной военной полиции Италии в Риме
Сотрудники национальной военной полиции Италии в Риме
© AFP 2019 / Tiziana Fabi
РИМ, 26 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские правоохранители ведут поиски гражданина Польши, который в воскресенье сбежал из неаполитанской тюрьмы по связанным простыням.
Ориентировку и фотографию 32-летнего преступника, который находился в заключении после убийства гражданина Украины в декабре прошлого года, распространило полицейское управление Неаполя. Сбежавшего называют "очень опасным" и призывают тех, кто его увидел, сразу сообщить в экстренные службы.
Роберт Лисовски убил украинца после ссоры из-за женщины. Тот заступился за свою знакомую, которой злоупотребляющий алкоголем поляк оказывал знаки внимания.
По сообщению итальянских СМИ, Лисовски смог осуществить первый за 100-летнюю историю тюрьмы побег. На фотографиях с места происшествия запечатлена кирпичная стена тюрьмы высотой около пяти метров и свисающий с нее тугой белый канат, судя по узлам, сделанный из простыней. Остается неясным, каким образом поляку удалось подняться на стену: предположительно, в этом ему помогли соратники по заключению: о побеге знали его товарищи из Северной Африки и Восточной Европы.
Сбежавший из колонии-поселения в Ростовской области Александр Гросс
Вчера, 11:18РИА Новости
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