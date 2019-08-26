Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-26T14:49Z
https://ria.ru/20190826/1557914800.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/101276/14/1012761454_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_dc16ce6b320bec67a48ba2609d1eaffd.jpg
РИА Новости

В результате стрельбы на юге Швеции погибла женщина

14:49 26.08.2019
1001
© AP Photo / Pressens Bild/Pontus LundahlСотрудники шведской полиции
Сотрудники шведской полиции
© AP Photo / Pressens Bild/Pontus Lundahl
Сотрудники шведской полиции. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 26 авг - РИА Новости. Женщина в возрасте около 30 лет получила смертельное ранение в результате стрельбы на улице в Мальмё на юге Швеции, сообщает издание Sydsvenska со ссылкой на местную полицию.
Информация о смерти женщины поступила около 13.00 по местному времени (14.00 мск). По данным СМИ, во время инцидента вместе с женщиной был маленький ребенок и ее муж. Свидетели указывают, что выстрелы произвели двое мужчин, одетых в черное, после чего они скрылись на серебристом автомобиле. Полиция в настоящее время проверяет свидетельские показания.
"У нас есть свидетели, которые говорят другие вещи. Есть много разной информации, пока мы не опросим всех, мы не можем вдаваться в детали того, что они рассказали", - заявил представитель полиции Калле Перссон.
Вскоре после инцидента поступила информация, что недалеко от места преступления загорелся автомобиль. Полиция проверяет, есть ли связь между двумя событиями.
Полиция во время операции по задержанию наркоторговцев в Филадельфии, штат Пенсильвания. 14 августа 2019
15 августа, 07:18РИА Новости
В Филадельфии задержали подозреваемого в стрельбе
204833
Обсудить 0
МальмеШвецияВ мире
Рекомендуем
Полицейские в шведском городе Мальме
Россияне не пострадали во время стрельбы в шведском Мальме
РИА
Новости
Французские полицейские в Биаррице перед началом саммита G7
В Кремле оценили предложение Трампа вернуть Россию в G8
Президент РФ Владимир Путин
Инфляция в России приближается к целевому ориентиру, заявил Путин
Военнослужащий войск специального назначения Вооруженных сил Армении
В Армении возбудили дело из-за срыва тендера на поставку оружия из России
Лента
новостей
Израильский военный с разведывательным беспилотником Skylark
Ливанские СМИ сообщили о вторжении израильских беспилотников и истребителей
Министерство финансов США в Вашингтоне
Новый пакет антироссийских санкций по делу Скрипалей вступил в силу
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи
В Саратовской области два человека погибли в ДТП
Здание министерства финансов США в Вашингтоне
Эксперт прокомментировал новые санкции США по делу Скрипалей
Испанские полицейские
На Майорке самолет столкнулся с вертолетом
Вывеска на одной из улиц военного гарнизона, расположенного недалеко от села Нёнокса в Архангельской области
В Северодвинске после ЧП на военном полигоне нашли радиоактивные изотопы
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
В Дагестане один человек погиб и семеро пострадали в ДТП
Владимир Зеленский
Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Видео с места ДТП
Опубликовано видео с места гибели Игоря Хомского
Президентские выборы в Абхазии
Команда Олега Аршбы признала поражение на выборах президента Абхазии
Цифровое телевидение
Роскомнадзор направил предупреждение телеканалу Playboy TV
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:56Apple выделит средства на восстановление лесов Амазонии после пожаров
00:47Пользователи Facebook из ряда стран сообщили о сбое в работе соцсети
00:44Пушков прокомментировал слова Порошенко об украинском флаге над Донецком
00:33Эксперты оценили масштаб "кадровой ямы" в России
00:31ГТЛК прорабатывает вывод самолетов МС-21 на экспортные рынки
00:30ГТЛК планирует профинансировать поставку российских Ми-171А2 в Индию
00:13Корабль с роботом "Федором" вновь попытаются пристыковать к МКС
23:53Спецпосланник США опроверг сообщения о параметрах соглашения с "Талибаном"
23:51В Севастополе пенсионерка умерла у больницы, не дождавшись помощи врачей
23:49Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей
23:46Ливан попросил СБ ООН оказать эффективное давление на Израиль
23:45Власти помогут детям, родители которых погибли после камнепада в Дагестане
23:42У берегов Камчатки произошло землетрясение
23:41Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
23:35У двух британок обнаружили рак благодаря их собакам
23:33В Латакии прогремел взрыв
23:10Чехия готова ежегодно принимать 40 тысяч работников с Украины
23:06В Чехии расследуют инцидент с Boeing, прилетевшим из Греции на одном моторе
22:59Норвежские сейсмологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
22:56СПЧ попросил полицию проверить сообщения о нападении на бездомных в Москве
Лента новостейМолния