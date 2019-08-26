В результате стрельбы на юге Швеции погибла женщина

СТОКГОЛЬМ, 26 авг - РИА Новости. Женщина в возрасте около 30 лет получила смертельное ранение в результате стрельбы на улице в Мальмё на юге Швеции, сообщает издание Женщина в возрасте около 30 лет получила смертельное ранение в результате стрельбы на улице в Мальмё на юге Швеции, сообщает издание Sydsvenska со ссылкой на местную полицию.

Информация о смерти женщины поступила около 13.00 по местному времени (14.00 мск). По данным СМИ, во время инцидента вместе с женщиной был маленький ребенок и ее муж. Свидетели указывают, что выстрелы произвели двое мужчин, одетых в черное, после чего они скрылись на серебристом автомобиле. Полиция в настоящее время проверяет свидетельские показания.

"У нас есть свидетели, которые говорят другие вещи. Есть много разной информации, пока мы не опросим всех, мы не можем вдаваться в детали того, что они рассказали", - заявил представитель полиции Калле Перссон.