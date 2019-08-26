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РИА Новости

"Вертолеты России" покажут новые гражданские модели на МАКС-2019

14:46 26.08.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВертолет "Ансат" компании HeliExpress, на котором будет осуществляться доставка гостей на авиасалон МАКС-2019
Вертолет Ансат компании HeliExpress, на котором будет осуществляться доставка гостей на авиасалон МАКС-2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Холдинг "Вертолёты России" в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 представит новые гражданские модели, в том числе многоцелевой Ка-62, первый серийный вертолёт Ми-38 и легкий "Ансат" с VIP-салоном, выполненным в стилистике бренда Aurus, сообщили в понедельник в пресс-службе компании.
Выставка МАКС-2019 пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября.
"Средний многоцелевой вертолет Ка-62 станет дебютантом авиасалона, он будет представлен на статической экспозиции холдинга, а также выполнит индивидуальный пилотаж. Также на МАКС-2019 впервые будет представлен серийный гражданский вертолет Ми-38 с салоном повышенной комфортности", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что Ми-38 может брать на борт до 11 пассажиров в комплектации с VIP-салоном и до 30 человек в базовой пассажирской версии. Дальность полета нового вертолета составляет до 1200 километров.
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Кроме того, на МАКС-2019 покажут вертолет Ансат Aurus, VIP-салон которого выполнен в стилистике российского бренда люксовых автомобилей Aurus.
В летной программе и на статической экспозиции будут представлены практически все военные и гражданские вертолеты российского производства: самый тяжелый в мире вертолет Ми-26Т2В, транспортно-десантный Ми-38Т, средние вертолеты Ми-171А2 и Ми-17В-5, вертолеты ударной поддержки Ми-24П и Ми-35М, боевой разведывательно-ударный Ка-52 "Аллигатор" и другие.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.
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