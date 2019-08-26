"Вертолеты России" покажут новые гражданские модели на МАКС-2019

Вертолет "Ансат" компании HeliExpress, на котором будет осуществляться доставка гостей на авиасалон МАКС-2019

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Холдинг "Вертолёты России" в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 представит новые гражданские модели, в том числе многоцелевой Ка-62, первый серийный вертолёт Ми-38 и легкий "Ансат" с VIP-салоном, выполненным в стилистике бренда Aurus, сообщили в понедельник в пресс-службе компании.

Выставка МАКС-2019 пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября.

"Средний многоцелевой вертолет Ка-62 станет дебютантом авиасалона, он будет представлен на статической экспозиции холдинга, а также выполнит индивидуальный пилотаж. Также на МАКС-2019 впервые будет представлен серийный гражданский вертолет Ми-38 с салоном повышенной комфортности", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что Ми-38 может брать на борт до 11 пассажиров в комплектации с VIP-салоном и до 30 человек в базовой пассажирской версии. Дальность полета нового вертолета составляет до 1200 километров.

Кроме того, на МАКС-2019 покажут вертолет Ансат Aurus, VIP-салон которого выполнен в стилистике российского бренда люксовых автомобилей Aurus.

В летной программе и на статической экспозиции будут представлены практически все военные и гражданские вертолеты российского производства: самый тяжелый в мире вертолет Ми-26Т2В, транспортно-десантный Ми-38Т, средние вертолеты Ми-171А2 и Ми-17В-5, вертолеты ударной поддержки Ми-24П и Ми-35М, боевой разведывательно-ударный Ка-52 "Аллигатор" и другие.