Разработку самолета для перевозки ракет на Восточный приостановили

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Приостановлена разработка самолёта Ил-596 для перевозки на космодром Восточный блоков для сверхтяжелой ракеты, предназначенной для полетов к Луне, сообщил представитель Экспериментального машиностроительного завода Мясищева Артем Арутюнов на евразийском аэрокосмическом конгрессе.

"В 2018 год на фирме "Ил" была такая работа, она шла в инициативном порядке. В соответствии с требованиями Объединенной авиастроительной корпорации у нас был подготовлен пакет документов для инициации проекта, но с начала года работа была приостановлена", - сказал Арутюнов.