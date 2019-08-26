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РИА Новости

Разработку самолета для перевозки ракет на Восточный приостановили

14:43 26.08.2019
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© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкКосмодрома "Восточный"
Космодрома Восточный
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Приостановлена разработка самолёта Ил-596 для перевозки на космодром Восточный блоков для сверхтяжелой ракеты, предназначенной для полетов к Луне, сообщил представитель Экспериментального машиностроительного завода Мясищева Артем Арутюнов на евразийском аэрокосмическом конгрессе.
"В 2018 год на фирме "Ил" была такая работа, она шла в инициативном порядке. В соответствии с требованиями Объединенной авиастроительной корпорации у нас был подготовлен пакет документов для инициации проекта, но с начала года работа была приостановлена", - сказал Арутюнов.
Он пояснил, что никакого эскизного и технического проекта, как писали в СМИ, подготовлено не было, речь шла о концептуальном проектировании.
Заказчиком проекта выступал Роскосмос. Сверхтяжелая ракета "Енисей" предназначена для полетов в дальний космос, включая Луну.
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