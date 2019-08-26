Роботы нового поколения убирают улицы в Центральном Китае

МОСКВА, 26 авг - Проект "Россия-Китай: главное". Шесть роботов-уборщиков, созданные на основе 5G технологий, вышли на улицы города Чанша, административного центра провинции Хунань, в минувшие выходные.
Они были разработаны компанией Changsha Zoomlion Environmental Industry Co. Современные "блюстители чистоты" способны автоматически обнаруживать мусор, подметать и мыть дороги, а также собирать и транспортировать отходы.
Как отмечается, 5G-роботы, оснащенные лидаром, миллиметровым радиолокатором, ультразвуковым радаром, несколькими камерами высокой четкости и модулями 5G, более способны в плане обмена данными и быстрее реагируют на информацию, чем традиционные.