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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Роботы нового поколения убирают улицы в Центральном Китае

14:42 26.08.2019 (обновлено: 14:43 26.08.2019)
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© AFP 2019 / STRПлощадь перед Южным вокзалом в городе Чанша
Площадь перед Южным вокзалом в городе Чанша
© AFP 2019 / STR
МОСКВА, 26 авг - Проект "Россия-Китай: главное". Шесть роботов-уборщиков, созданные на основе 5G технологий, вышли на улицы города Чанша, административного центра провинции Хунань, в минувшие выходные.
Они были разработаны компанией Changsha Zoomlion Environmental Industry Co. Современные "блюстители чистоты" способны автоматически обнаруживать мусор, подметать и мыть дороги, а также собирать и транспортировать отходы.
Как отмечается, 5G-роботы, оснащенные лидаром, миллиметровым радиолокатором, ультразвуковым радаром, несколькими камерами высокой четкости и модулями 5G, более способны в плане обмена данными и быстрее реагируют на информацию, чем традиционные.
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Россия-Китай: ГлавноеЧанша
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