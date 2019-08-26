Роботы нового поколения убирают улицы в Центральном Китае

Они были разработаны компанией Changsha Zoomlion Environmental Industry Co. Современные "блюстители чистоты" способны автоматически обнаруживать мусор, подметать и мыть дороги, а также собирать и транспортировать отходы.

Как отмечается, 5G-роботы, оснащенные лидаром, миллиметровым радиолокатором, ультразвуковым радаром, несколькими камерами высокой четкости и модулями 5G, более способны в плане обмена данными и быстрее реагируют на информацию, чем традиционные.