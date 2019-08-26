В сочинских аптеках пожаловались на отсутствие преднизолона

СОЧИ, 26 авг - РИА Новости. В аптеках Сочи нет преднизолона, препарат отсутствует у поставщиков, сообщил РИА Новости представитель МУП "Сочинское городское аптечное управление".
"Действительно, такая сложность есть. У поставщиков нет поставок, не могу сказать (с чем это может быть связано), поставщики у нас - это же частные фирмы, они не закупают, у них не можем закупить мы", - рассказал представитель управления, комментируя сообщения пользователей соцсетей и СМИ.
Он пояснил, что невозможно сказать, как давно препарат пропал из аптек, потому что некоторое время в продажу поступали лекарства, хранившиеся на аптечных складах.
Собеседник агентства также не смог уточнить, когда лекарство вернётся на прилавки. "Поставщики такую информацию не предоставляют. Есть у этой группы аналоги, каждое лекарство имеет свои заменители. Врач может решить, каким лекарством можно заменить. В этом нет проблемы", - добавил собеседник агентства.
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Я не знаю, почему в России не регистрируют лекарства. Почему из аптек пропал даже банальный преднизолон, без которого мой, например, ребенок может погибнуть за пару минут. ⠀ В аптеках мне говорят: лекарство на перерегистрации, когда будет — неизвестно, вероятно, через несколько месяцев. ⠀ Мне трудно разобраться, отчего умирают дети, которым вовремя не досталось лекарств. Что здесь — бюрократическое головотяпство, лоббизм, коррупция, убийственное равнодушие, неповоротливость законодателей или еще какая напасть. ⠀ Но и в аду разбираться не будут.
РИА Новости пока не располагает оперативным комментарием от министерства здравоохранения Краснодарского края.
Преднизолон является синтетическим аналогом гормона надпочечников и обладает сходным с ним действием. Он применяется для лечения различных воспалений опорно-двигательной системы, крови, легких, нервной системы, кожи, глаз. Препарат используется для борьбы с аллергией, в том числе отеком Квинке и анафилактическим шоком, и может спасти жизнь. Кроме того преднизолон используется при антишоковой терапии. Препарат применяется и при бронхиальной астме тяжелой формы, отеке мозга, тяжелых травмах, ожогах, в том числе желудочно-кишечного тракта, и верхних дыхательных путей, отравлениях.