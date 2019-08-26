В сочинских аптеках пожаловались на отсутствие преднизолона

СОЧИ, 26 авг - РИА Новости. В аптеках Сочи нет преднизолона, препарат отсутствует у поставщиков, сообщил РИА Новости представитель МУП "Сочинское городское аптечное управление".

"Действительно, такая сложность есть. У поставщиков нет поставок, не могу сказать (с чем это может быть связано), поставщики у нас - это же частные фирмы, они не закупают, у них не можем закупить мы", - рассказал представитель управления, комментируя сообщения пользователей соцсетей и СМИ.

Он пояснил, что невозможно сказать, как давно препарат пропал из аптек, потому что некоторое время в продажу поступали лекарства, хранившиеся на аптечных складах.

Собеседник агентства также не смог уточнить, когда лекарство вернётся на прилавки. "Поставщики такую информацию не предоставляют. Есть у этой группы аналоги, каждое лекарство имеет свои заменители. Врач может решить, каким лекарством можно заменить. В этом нет проблемы", - добавил собеседник агентства.

РИА Новости пока не располагает оперативным комментарием от министерства здравоохранения Краснодарского края.