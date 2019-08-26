Белый дом рассказал о переговорах Трампа с премьером Австралии на G7

ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил денуклеаризацию КНДР и противодействие Ирану с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном на полях саммита "Группы семи" во французском Биаррице, говорится в распространенном в понедельник сообщении Белого дома.
"Президент и премьер-министр обсудили общие вызовы в сфере дипломатии и безопасности, включая совместные усилия по денуклеаризации Корейской Народной Демократической Республики и противодействие враждебным действиям Ирана", - сказано в документе.
В ходе беседы, которая состоялась в воскресенье, Трамп поблагодарил Моррисона за решение Австралии принять участие в морской операции по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.
23 августа, 16:10РИА НовостиГруппа семи