Белый дом рассказал о переговорах Трампа с премьером Австралии на G7

Президент Дональд Трамп беседует с журналистами перед отлетом саммит G-7 во Франции. 23 августа 2019

© AP Photo / Alex Brandon Президент Дональд Трамп беседует с журналистами перед отлетом саммит G-7 во Франции. 23 августа 2019

ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил денуклеаризацию КНДР и противодействие Ирану с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном на полях саммита "Группы семи" во французском Биаррице, говорится в распространенном в понедельник сообщении Белого дома.

"Президент и премьер-министр обсудили общие вызовы в сфере дипломатии и безопасности, включая совместные усилия по денуклеаризации Корейской Народной Демократической Республики и противодействие враждебным действиям Ирана", - сказано в документе.