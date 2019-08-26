В Краснодаре уволили заснувших на службе росгвардейцев

КРАСНОДАР, 26 авг - РИА Новости. Двух бойцов Росгвардии из Краснодара уволили за то, что они заснули на службе, суд признал законным приказ об их увольнении, сообщается на сайте Первомайского районного суда.

Как следует из текстов судебных актов, опубликованных на сайте суда, два бойца управления вневедомственной охраны Росгвардии по Краснодару в конце января во время несения службы в патрульном автомобиле заехали на территорию Краснодарской краевой больницы №1, так как один из них жаловался на боли в спине. Отмечается, что через некоторое время к ним подошли неизвестные и сообщили, что они уже около часа снимают на видео, как росгвардейцы спят в патрульной машине. Инцидент не остался без внимания руководства и повлек за собой служебную проверку.

"Основанием для проведения служебной проверки послужил рапорт… о том, что при мониторинге интернет-портала YouTube обнаружена видеозапись, на которой видно, что… группа задержания… в составе старшего полицейского младшего сержанта полиции… и полицейского-водителя старшего сержанта полиции… спали в служебном автомобиле", - говорится в документе.

Приказом руководства росгвардейцы привлечены к дисциплинарной ответственности в виде увольнения из органов внутренних дел, отмечается в обоих судебных решениях по искам бывших правоохранителей, которые посчитали увольнение слишком жестким наказанием и пытались его обжаловать.

"В удовлетворении исковых требований… о признании незаконным приказа об увольнении и о восстановлении на службе в полиции отказать", - постановили судьи Первомайского суда.