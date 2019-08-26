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РИА Новости

В партии Порошенко рассказали, кто войдет в правящую коалицию в Раде

14:35 26.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВнеочередное заседание Верховной рады Украины
Внеочередное заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Внеочередное заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
КИЕВ, 26 авг - РИА Новости. Будущий депутат от партии "Европейская солидарность" Артур Герасимов считает, что коалицию в Верховной раде Украины составят "Слуга народа" президента Владимира Зеленского, "Голос" музыканта Святослава Вакарчука и "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко.
"Сегодня мы увидели прообраз новой коалиции. Мы четко сейчас видим, что это будет "Слуга народа", "Голос" и "Батькивщина", - сказал Герасимов во время общения с журналистами, трансляцию вел телеканал "Прямой".
По его словам, в понедельник распределялось большинство должностей среди различных фракций. "Мы видим, что идет тесное сотрудничество (между партиями - ред.) и перераспределение мнений "Слугой народа", "Голосом" и "Батькивщиной". Сегодня мы увидели это в принятых предыдущих решениях. Завтра во время работы группы уже будем голосовать", - добавил Герасимов.
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Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля, по итогам которых партия Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. На втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия Вакарчука "Голос" с 5,82%.
Согласно данным ЦИК, "Слуга народа" получит 254 мандата в новой Раде, что позволит им создать однопартийное большинство. Впервые в истории Украины одна партия имеет необходимые 226 голосов для принятия решений, не привлекая при этом другие парламентские силы. Таким образом, партия Зеленского самостоятельно сможет формировать правительство.
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Верховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийЮлия ТимошенкоПартия "Батькивщина"КиевУкраинаВ мире
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