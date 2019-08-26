В партии Порошенко рассказали, кто войдет в правящую коалицию в Раде

КИЕВ, 26 авг - РИА Новости. Будущий депутат от партии "Европейская солидарность" Артур Герасимов считает, что коалицию в Верховной раде Украины составят "Слуга народа" президента Владимира Зеленского, "Голос" музыканта Святослава Вакарчука и "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко.

"Сегодня мы увидели прообраз новой коалиции. Мы четко сейчас видим, что это будет "Слуга народа", "Голос" и "Батькивщина", - сказал Герасимов во время общения с журналистами, трансляцию вел телеканал " Прямой ".

По его словам, в понедельник распределялось большинство должностей среди различных фракций. "Мы видим, что идет тесное сотрудничество (между партиями - ред.) и перераспределение мнений "Слугой народа", "Голосом" и "Батькивщиной". Сегодня мы увидели это в принятых предыдущих решениях. Завтра во время работы группы уже будем голосовать", - добавил Герасимов.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля, по итогам которых партия Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. На втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия Вакарчука "Голос" с 5,82%.