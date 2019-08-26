Адыгея расширит сотрудничество в рамках проекта "Сохраним корни"

Кумпилов во время межрегионального слета талантливой молодежи "Фишт-2019" встретился с директором Кавказского государственного природного биосферного заповедника Сергеем Шевелевым, говорится в сообщении. В ходе беседы Кумпилов рассказал о реализуемом в республике добровольческом проекте "Сохраним корни", нацеленном на сохранение природного и историко-культурного наследия региона, чьим координатором выступает Русское географическое общество.

"Убежден, что богатейший опыт и мощная научная база Кавказского биосферного заповедника придаст дополнительный импульс развитию движения, позволит реализовать многие проекты в сфере сохранения нашего природного наследия. Предлагаю вам рассмотреть возможность участия Кавказского заповедника в качестве куратора проекта "Сохраним корни" по направлению природоохранной деятельности", - приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе встречи с директором заповедника.

Отмечается, что Шевелев поддержал инициативу, в свою очередь заявив о готовности принимать на практику студентов адыгейских вузов в качестве экскурсоводов, инструкторов, а кроме того, предложил организовывать в образовательных учреждениях региона просветительскую деятельность по природоохранной тематике. Сообщается, что глава республики поручил министерству образования и науки Адыгеи проработать алгоритм совместной работы. Кроме того, в ходе дискуссии с участниками слета Кумпилов пригласил присоединиться к добровольческому проекту представителей Краснодарского края, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.