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РИА Новости
Республика Адыгея

Адыгея расширит сотрудничество в рамках проекта "Сохраним корни"

14:34 26.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр республики Адыгея Мурат Кумпилов
Премьер-министр республики Адыгея Мурат Кумпилов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Премьер-министр республики Адыгея Мурат Кумпилов. Архивное фото
КРАСНОДАР, 26 авг - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов предложил Кавказскому биосферному заповеднику присоединиться к добровольческому проекту "Сохраним корни", сообщает пресс-служба главы республики.
Кумпилов во время межрегионального слета талантливой молодежи "Фишт-2019" встретился с директором Кавказского государственного природного биосферного заповедника Сергеем Шевелевым, говорится в сообщении. В ходе беседы Кумпилов рассказал о реализуемом в республике добровольческом проекте "Сохраним корни", нацеленном на сохранение природного и историко-культурного наследия региона, чьим координатором выступает Русское географическое общество.
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"Убежден, что богатейший опыт и мощная научная база Кавказского биосферного заповедника придаст дополнительный импульс развитию движения, позволит реализовать многие проекты в сфере сохранения нашего природного наследия. Предлагаю вам рассмотреть возможность участия Кавказского заповедника в качестве куратора проекта "Сохраним корни" по направлению природоохранной деятельности", - приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе встречи с директором заповедника.
Отмечается, что Шевелев поддержал инициативу, в свою очередь заявив о готовности принимать на практику студентов адыгейских вузов в качестве экскурсоводов, инструкторов, а кроме того, предложил организовывать в образовательных учреждениях региона просветительскую деятельность по природоохранной тематике. Сообщается, что глава республики поручил министерству образования и науки Адыгеи проработать алгоритм совместной работы. Кроме того, в ходе дискуссии с участниками слета Кумпилов пригласил присоединиться к добровольческому проекту представителей Краснодарского края, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.
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Республика АдыгеяМурат КумпиловРеспублика АдыгеяРусское географическое обществоКраснодарский край
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