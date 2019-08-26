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РИА Новости

Число зрителей на "Таврида — АРТ" превзошло ожидания, заявили организаторы

14:32 26.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанкФестиваль "Таврида – АРТ" в Крыму
Фестиваль Таврида – АРТ в Крыму
© РИА Новости / Михаил Патлис
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости. Итоговое число зрителей крымского фестиваля "Таврида-Арт" превысило все ожидания, за три дня зарегистрировались 50 тысяч участников вместо ожидаемых 30 тысяч, рассказал РИА Новости руководитель проекта "Таврида" Сергей Першин.
"Общая численность зрителей превысила все ожидания. Мы поняли, что запрос на творческий фестиваль есть не только среди молодых деятелей культуры, но и среди туристов и жителей Республики Крым", - сказал Першин.
По его словам, ожидалось, что на фестивале зарегистрируются 30 тысяч человек, в итоге организаторы получили на 20 тысяч заявок больше.
"Но самое приятное - это то, что люди возвращались на фестиваль все три дня. Только в первый день основной программы, 23 августа, к нам пришли 30 тысяч человек, во второй день - 20 тысяч, а 25 августа - еще 42 тысячи. Таким образом, общее число зрителей составило 92 тысячи", - сказал Першин.
"Таврида — АРТ" проходит в бухте Капсель на юго-восточном побережье Крыма в районе Судака. Фестиваль - это часть арт-кластера "Таврида", в который также входят форум молодых деятелей культуры и искусств и круглогодичный образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида".
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Фестиваль "Таврида — АРТ"КрымОбщество
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