СК расследует дело о гибели ребенка, ударившегося о вентилятор под Ростовом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 авг – РИА Новости, Юлия Насулина. Полиция передала в следственный комитет материалы дела о гибели ребенка, ударившегося о вентилятор под потолком в одном из ресторанов города Новочеркасска Ростовской области, сообщила РИА Новости представитель СУСК России по региону Галина Гагалаева.
По ее информации, 17 августа текущего года в одном из ресторанов Новочеркасска мужчина подбросил годовалую девочку вверх, в результате чего она ударилась о потолочный вентилятор и упала на пол. Ребенка госпитализировали. Полиция возбудила дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
"В воскресенье, 25 августа, ребенок скончался. В связи с этим уголовное дело изъято прокурором из производства органов дознания МУМВД России "Новочеркасское" и передано для дальнейшего предварительного расследования в следственный отдел по городу Новочеркасску СУСК России по Ростовской области", - сказала Гагалаева. В ходе расследования по делу планируется провести ряд судебных экспертиз.