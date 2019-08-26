СК расследует дело о гибели ребенка, ударившегося о вентилятор под Ростовом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 авг – РИА Новости, Юлия Насулина. Полиция передала в следственный комитет материалы дела о гибели ребенка, ударившегося о вентилятор под потолком в одном из ресторанов города Новочеркасска Ростовской области, сообщила РИА Новости представитель СУСК России по региону Галина Гагалаева.

По ее информации, 17 августа текущего года в одном из ресторанов Новочеркасска мужчина подбросил годовалую девочку вверх, в результате чего она ударилась о потолочный вентилятор и упала на пол. Ребенка госпитализировали. Полиция возбудила дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.