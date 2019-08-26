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РИА Новости

Стала известна тема первой пленарной сессии Мосфинфорума

14:26 26.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМосковский финансовый форум
Московский финансовый форум
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Московский финансовый форум. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Возможности для опережающего развития российской экономики станут главной темой для обсуждения на пленарной сессии первого дня IV Московского финансового форума 12 сентября, говорится в материалах организаторов.
Форум пройдёт 12-13 сентября в московском Манеже, на его первый день запланировано 16 деловых сессий. Участники будут обсуждать реформы в системе государственных закупок, возможности повышения качества управленческих решений при оказании государственной поддержки.
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На дискуссионных площадках Мосфинфорума изучат промежуточные итоги и дальнейшие перспективы нововведений в области страхования, обсудят инструменты повышения доступности и качества получения бюджетных услуг, вопросы финансового обеспечения планов развития территорий и развития системы наднациональных бюджетных правил в государствах-членах ЕАЭС, а также совершенствование таможенного администрирования.
Второй день, 13 сентября, Мосфинфорума откроет пленарная сессия "Экономические реформы в России: эволюция и сегодняшние приоритеты". Участники деловых сессий также обсудят проблемы формирования эффективной налоговой политики в различных отраслях. Также будут презентованы первые результаты эксперимента по введению специального налогового режима для самозанятых.
Форум проводится с 2016 года, его организаторами выступают министерство финансов РФ и правительство Москвы. Участникам одной из его сессий будет предложено обсудить влияние инвестиционного климата на финансы и экономику города. В текущем году Мосфинфорум смогут посетить все желающие, кто успел подать заявку на его официальном сайте.
РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером Московского финансового форума. В зоне делового общения и отдыха на площадке гости смогут читать самые актуальные новости на тему экономики и финансов, подготовленные редакцией информационного агентства.
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Московский финансовый форумРоссияЭкономика
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