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РИА Новости

Страны G7 направят 20 миллионов евро на помощь в тушении пожаров в Амазонии

14:23 26.08.2019 (обновлено: 15:04 26.08.2019)
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© AFP 2019 / Victor Moriyama/ GreenpeaceГорящий Амазонский лес в муниципалитете Кандейас-ду-Джамари на северо-западе Бразилии
Горящий Амазонский лес в муниципалитете Кандейас-ду-Джамари на северо-западе Бразилии
© AFP 2019 / Victor Moriyama/ Greenpeace
Горящий Амазонский лес в муниципалитете Кандейас-ду-Джамари на северо-западе Бразилии
БИАРРИЦ, 26 авг – РИА Новости. G7 направит срочную помощь в размере около 20 миллионов евро на тушение лесных пожаров в Амазонии, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"В ответ на пожар, который опустошает Амазонию, мы должны реагировать, по очевидной причине: Амазония – это легкое планеты, и последствия того, что происходит, совершенно драматичны. Поэтому саммит G7 мобилизован, дискуссии ведутся с вечера пятницы… Пожары сегодня затрагивают несколько стран, в общей сложности девять стран, в числе которых Франция в Амазонии… Немедленно мы направим странам Амазонии… финансовую поддержку, как минимум, около 20 миллионов евро, а также конкретную военную помощь в ближайшие часы, и Франция это сделает ", - сказал Макрон на пресс-конференции на полях саммита G7 в Биаррице.
Он подчеркнул, что Франция особо затронута этой драмой, поскольку является страной Амазонии за счет своей заморской территории - Французской Гвианы - и активно вовлечена в проблему изменения климата.
По словам Макрона, потеря "легкого планеты" - это мировая проблема.
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"Никакая страна не может сказать, что это ее не касается. Но нужно уважать суверенитет каждой страны", - отметил он.
Французский лидер также рассказал об инициативе, которая будет официально запущена во время Генассамблеи ООН совместно со всеми странами Амазонии.
"В ближайшие месяцы, мы создадим инициативу для Амазонии, которая будет официально запущена во время Генеральной ассамблеи ООН. Это инициатива будет запущена со всеми странами региона", - сообщил французский президент.
Он добавил, что эта инициатива будет касаться центральных вопросов будущего Амазонии, в том числе лесовосстановления.
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Эммануэль МакронЛатинская АмерикаG7В мире
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