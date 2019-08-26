Страны G7 направят 20 миллионов евро на помощь в тушении пожаров в Амазонии

БИАРРИЦ, 26 авг – РИА Новости. G7 направит срочную помощь в размере около 20 миллионов евро на тушение лесных пожаров в Амазонии, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"В ответ на пожар, который опустошает Амазонию, мы должны реагировать, по очевидной причине: Амазония – это легкое планеты, и последствия того, что происходит, совершенно драматичны. Поэтому саммит G7 мобилизован, дискуссии ведутся с вечера пятницы… Пожары сегодня затрагивают несколько стран, в общей сложности девять стран, в числе которых Франция в Амазонии… Немедленно мы направим странам Амазонии… финансовую поддержку, как минимум, около 20 миллионов евро, а также конкретную военную помощь в ближайшие часы, и Франция это сделает ", - сказал Макрон на пресс-конференции на полях саммита G7 в Биаррице.

Он подчеркнул, что Франция особо затронута этой драмой, поскольку является страной Амазонии за счет своей заморской территории - Французской Гвианы - и активно вовлечена в проблему изменения климата.

По словам Макрона, потеря "легкого планеты" - это мировая проблема.

"Никакая страна не может сказать, что это ее не касается. Но нужно уважать суверенитет каждой страны", - отметил он.

Французский лидер также рассказал об инициативе, которая будет официально запущена во время Генассамблеи ООН совместно со всеми странами Амазонии.

"В ближайшие месяцы, мы создадим инициативу для Амазонии, которая будет официально запущена во время Генеральной ассамблеи ООН. Это инициатива будет запущена со всеми странами региона", - сообщил французский президент.