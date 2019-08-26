Роскомнадзор направил предупреждение телеканалу Playboy TV

"В рамках полномочий по осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением российского законодательства в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций Роскомнадзор направил редакции и учредителю телеканала Playboy TV письменное предупреждение за нецензурную брань", - говорится в сообщении.