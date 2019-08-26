Роскомнадзор направил предупреждение телеканалу Playboy TV

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Роскомнадзор направил редакции и учредителю сетевого телеканала Playboy TV письменное предупреждение за нецензурную брань, сообщается на сайте федеральной службы.
"В рамках полномочий по осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением российского законодательства в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций Роскомнадзор направил редакции и учредителю телеканала Playboy TV письменное предупреждение за нецензурную брань", - говорится в сообщении.
В ходе мониторинга специалистами Роскомнадзора установлен факт использования матерных слов и выражений во время записи эфира, что является нарушением статьи 4 закона "О средствах массовой информации", которая не допускает использование СМИ для распространения материалов, содержащих нецензурную брань, отмечает служба.