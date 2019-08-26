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РИА Новости

Роскомнадзор направил предупреждение телеканалу Playboy TV

14:21 26.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЦифровое телевидение
Цифровое телевидение
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Роскомнадзор направил редакции и учредителю сетевого телеканала Playboy TV письменное предупреждение за нецензурную брань, сообщается на сайте федеральной службы.
"В рамках полномочий по осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением российского законодательства в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций Роскомнадзор направил редакции и учредителю телеканала Playboy TV письменное предупреждение за нецензурную брань", - говорится в сообщении.
В ходе мониторинга специалистами Роскомнадзора установлен факт использования матерных слов и выражений во время записи эфира, что является нарушением статьи 4 закона "О средствах массовой информации", которая не допускает использование СМИ для распространения материалов, содержащих нецензурную брань, отмечает служба.
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
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