Пилот упавшего в Средиземное море испанского самолета погиб, сообщили СМИ

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Пилот самолета ВВС Испании, упавшего в понедельник в Средиземное море, погиб, сообщает телеканал La Sexta со ссылкой на источники в министерстве обороны страны.
Инцидент произошел в понедельник утром недалеко от побережья провинции Мурсия на юго-востоке Испании. Глава муниципалитета Сан-Хавьер подтвердил информацию о крушении самолета. Он добавил, что речь идет о самолете C-101. На место крушения были направлены спасательные суда. Как сообщает радиостанция Cadena SER, самолет относится к академии военно-воздушных сил страны.
Ранее сообщалось, что на борту самолета находился только пилот и что он успел катапультироваться. Позднее СМИ сообщили, что самолет выполнял учебный полет.
Как сообщает газета ABC со ссылкой на источники, близкие к расследованию, крушение произошло в результате несчастного случая. Также сообщается, что пилот самолета Франсиско Мартин Нуньес ранее был в составе пилотажной группы испанских ВВС "Патрулья Агила".
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