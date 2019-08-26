Пилот упавшего в Средиземное море испанского самолета погиб, сообщили СМИ

Инцидент произошел в понедельник утром недалеко от побережья провинции Мурсия на юго-востоке Испании. Глава муниципалитета Сан-Хавьер подтвердил информацию о крушении самолета. Он добавил, что речь идет о самолете C-101. На место крушения были направлены спасательные суда. Как сообщает радиостанция Cadena SER, самолет относится к академии военно-воздушных сил страны.