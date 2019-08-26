Ливанские СМИ сообщили о вторжении израильских беспилотников и истребителей

БЕЙРУТ, 26 авг - РИА Новости. Ливанское национальное агентство Ливанское национальное агентство NNA сообщило, что самолеты и беспилотники ВВС Израиля вновь вторглись в воздушное пространство Ливана в понедельник.

По данным агентства, несколько истребителей на средней высоте облетели город Марджауюн на юге Ливана, а беспилотники проводят аэроразведку над долиной Бекаа в районе города Баалбек.

В ночь на понедельник ливанские СМИ сообщили, что израильские беспилотники нанесли удары по позициям Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) в Ливане, недалеко от границы с Сирией.

В ночь на воскресенье израильские беспилотники атаковали позиции "Хезболлах" в южном пригороде Бейрута. Однако один из атакующих потерпел крушение и попал в руки бойцов сопротивления, второй беспилотник взорвался, нанеся материальный ущерб зданию пресс-службы шиитского движения. Генсекретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла пообещал дать адекватный ответ на агрессивные действия Израиля. В то время, как премьер-министр страны Саад Харири назвал их непокрытой агрессией против суверенитета Ливана.