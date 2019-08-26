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РИА Новости

Ливанские СМИ сообщили о вторжении израильских беспилотников и истребителей

14:18 26.08.2019
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© Flickr / Israel Defense ForcesИзраильский военный с разведывательным беспилотником "Skylark"
Израильский военный с разведывательным беспилотником Skylark
© Flickr / Israel Defense Forces
Израильский военный с разведывательным беспилотником "Skylark". Архивное фото
БЕЙРУТ, 26 авг - РИА Новости. Ливанское национальное агентство NNA сообщило, что самолеты и беспилотники ВВС Израиля вновь вторглись в воздушное пространство Ливана в понедельник.
По данным агентства, несколько истребителей на средней высоте облетели город Марджауюн на юге Ливана, а беспилотники проводят аэроразведку над долиной Бекаа в районе города Баалбек.
Премьер-министр Ливана Саад Харири
25 августа, 12:44РИА Новости
Премьер Ливана назвал атаку израильских дронов в Бейруте агрессией
В ночь на понедельник ливанские СМИ сообщили, что израильские беспилотники нанесли удары по позициям Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) в Ливане, недалеко от границы с Сирией.
В ночь на воскресенье израильские беспилотники атаковали позиции "Хезболлах" в южном пригороде Бейрута. Однако один из атакующих потерпел крушение и попал в руки бойцов сопротивления, второй беспилотник взорвался, нанеся материальный ущерб зданию пресс-службы шиитского движения. Генсекретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла пообещал дать адекватный ответ на агрессивные действия Израиля. В то время, как премьер-министр страны Саад Харири назвал их непокрытой агрессией против суверенитета Ливана.
Ливанское руководство ранее неоднократно обращалось в СБ ООН с требованием принять меры и оказать давление на Израиль в связи регулярными нарушениями воздушных, морских и сухопутных границ Ливана. Острым остается и вопрос официального определения границ и принадлежности нефтяных и газовых месторождений в прибрежной пограничной зоне. Командование ливанской армии заявляло о недопустимости использования воздушного пространства страны израильскими ВВС для нанесения ударов по объектам в Сирии, что является прямым нарушением резолюции 1701 ООН и суверенитета Ливанской Республики.
Госсекретарь США Майк Помпео
25 августа, 18:51РИА Новости
Помпео предостерег Ливан от эскалации напряженности в отношениях с Израилем
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ВВС ИзраиляИзраильЛиванВ мире
Популярные комментарии
"заявляло о недопустимости использования воздушного пространства страны израильскими ВВС для нанесения ударов по объектам в Сирии, что является прямым нарушением резолюции 1701 ООН" - если уж они вспомнили о резолюции 1701, то в ней же говорится и о том, что военнизированная террористическая организация Хезбаллах должна быть разоружена. Если вы сами не соблюдаете эту резолюцию, то на каком основаннии требуете её соблюдение Израилем? "Все в сад!" (с)
26 августа, 15:22
yoram
2400002
"Генсекретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла " - Кто-то старается быть святее Папы Римского :-) Как известно, имя Создателя на арабском звучит, как "Алла" или "Аллах". Поэтому, фамилия генерального секретаря "Хезбаллах" ("партия Аллаха") по арабски звучит Наср-Алла или Наср-Аллах, которая переводится на русский, как "Победа Аллаха", Если всё вместе, то Хасан Наср-алла (слитно). И в этом нет ничего обидного или унизительного для араба. Даже наоборот. Но, если уж вы пишите "Насрулла", то тогда уж пишите и "Хезбуллах", так как это один корень.
26 августа, 15:17
yoram
1130000
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