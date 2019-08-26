Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-26T14:14Z
https://ria.ru/20190826/1557913016.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/153009/41/1530094174_0:0:5568:3132_1036x0_80_0_0_863606f13a4df677ec62ce16ca61883b.jpg
РИА Новости

Президент Бразилии ответил на ироничное сообщение о жене Макрона

14:14 26.08.2019
4903
© AFP 2019 / Nelson Almeida Жаир Болсонару
Жаир Болсонару
© AFP 2019 / Nelson Almeida
Жаир Болсонару. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару оставил одобрительный комментарий к ироничному коллажу в соцсетях с изображением Брижит Макрон, жены его французского коллеги Эммануэля Макрона, сообщает радиостанция France Info.
На прошлой неделе Болсонару вступил в заочную полемику с Макроном, обвинив его в "колониальной ментальности" и преследовании личных политических целей. Поводом послужило предложение президента Франции обсудить ситуацию с пожарами в Амазонии на саммите G7. После этого Макрон обвинил Болсонару в невыполнении обязательств по климату и выступил против соглашения о свободной торговле между ЕС и южноамериканским блоком Меркосур.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Париже накануне саммита G7
Вчера, 08:00РИА Новости
Макрон выходит на тропу войны: под ударом Бразилия, Россия и США
Как сообщает France Info, комментарий был оставлен под размещенным в Facebook фотоколлажем, изображающим президентов Франции и Бразилии с женами Брижит и Мишель соответственно. Картинку сопровождала надпись: "Теперь вы понимаете, почему Макрон преследует Болсонару? Это ревность".
"Не унижай этого типа, хахахаха", - ответил на сообщение Болсонару с помощью своего официального аккаунта.
Представители администрации президента Бразилии отказались отвечать на вопрос агентства Франс Пресс, действительно ли этот комментарий оставил сам Болсонару.
Кроме того, министр сельского хозяйства Бразилии Абраам Вайнтрауб в Twitter назвал Макрона "слабоумным оппортунистом", ищущим поддержки французского сельскохозяйственного лобби.
Вид на тропический лес парка Тижука и гору Корковаду с монументом
23 августа, 15:07Акценты
Смерть дождевых лесов: Земля скоро может задохнутьсяСан-Паулу накрыл смог от лесных пожаров. Крупнейший бразильский мегаполис задыхается, а президент страны винит в происходящем… экологов. Бразилия готовится к худшему: в том, что страну ждет неминуемая катастрофа, уже мало кто сомневается.
181812411
Обсудить 0
Жаир БолсонаруБрижит МакронЭммануэль МакронG7ЕвросоюзФранцияБразилияВ мире
Рекомендуем
Влюбленные держатся за руки
В США молодожены погибли в ДТП спустя несколько минут после свадьбы
РИА
Новости
Актер Игорь Верник с сыном Григорием
Верник объяснил фото сына, сморкающегося в пятитысячную купюру
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Париже накануне саммита G7
Макрон выходит на тропу войны: под ударом Бразилия, Россия и США
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали массовое увольнение хирургов на Урале
Лента
новостей
Моторвагонное депо Крюково
В Чечне забросали камнями поезд Петербург — Махачкала
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Алиша Кеннен
В США мать лишилась ноги и пальцев из-за заболевших ангиной детей
Сотрудники национальной военной полиции Италии в Риме
В Италии мужчина сбежал из тюрьмы по простыням
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл объяснил, зачем нужно подставлять после удара другую щеку
Самолет CASA C-101
Момент крушения самолета ВВС Испании в Средиземном море попал на видео
Глава Ленинского сельского поселения Николаевского района Волгоградской области Алексей Новиков
В Волгоградской области чиновник провалился в скотомогильник и погиб
Девушки на ВДНХ
Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин
Автозаправочная станция
Росстат отметил снижение цен производителей на бензин
Ядерный взрыв
В Литве предсказали "ядерную гибель"
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Макрон ответил на насмешки президента Бразилии в адрес его жены
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:33Эксперты оценили масштаб "кадровой ямы" в России
00:31ГТЛК прорабатывает вывод самолетов МС-21 на экспортные рынки
00:30ГТЛК планирует профинансировать поставку российских Ми-171А2 в Индию
00:13Корабль с роботом "Федором" вновь попытаются пристыковать к МКС
23:53Спецпосланник США опроверг сообщения о параметрах соглашения с "Талибаном"
23:51В Севастополе пенсионерка умерла у больницы, не дождавшись помощи врачей
23:49Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей
23:46Ливан попросил СБ ООН оказать эффективное давление на Израиль
23:45Власти помогут детям, родители которых погибли после камнепада в Дагестане
23:42У берегов Камчатки произошло землетрясение
23:41Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
23:35У двух британок обнаружили рак благодаря их собакам
23:33В Латакии прогремел взрыв
23:10Чехия готова ежегодно принимать 40 тысяч работников с Украины
23:06В Чехии расследуют инцидент с Boeing, прилетевшим из Греции на одном моторе
22:59Норвежские сейсмологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
22:56СПЧ попросил полицию проверить сообщения о нападении на бездомных в Москве
22:34Израильские военные применили световые ракеты на границе с Ливаном
22:24Мантуров поддержал идею использовать народные промыслы в городской среде
22:18В Пскове потушили пожар в ангаре с битумом
Лента новостейМолния