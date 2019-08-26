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РИА Новости

В МЧС назвали текущую площадь лесных пожаров в России

14:14 26.08.2019
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© РИА Новости / Сергей СтроителевЛиквидация лесных пожаров в Красноярском крае
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае
© РИА Новости / Сергей Строителев
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Площадь активного горения лесов в России на данный момент составляет 980 гектаров, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"Всего на территории РФ продолжают действовать 122 очага природных пожаров, с площадью активного горения 980 гектаров. Более 6,3 тысячи насчитывается техногенных пожаров", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что лесопожарная обстановка на территории ДФО и СФО стабилизируется, и угрозы перехода огня на населенные пункты нет, тушение продолжаются. В зоне задымления находятся 11 населенных пунктов.
Ликвидация лесных пожаров
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