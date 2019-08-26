В МЧС назвали текущую площадь лесных пожаров в России

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Площадь активного горения лесов в России на данный момент составляет 980 гектаров, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Всего на территории РФ продолжают действовать 122 очага природных пожаров, с площадью активного горения 980 гектаров. Более 6,3 тысячи насчитывается техногенных пожаров", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что лесопожарная обстановка на территории ДФО и СФО стабилизируется, и угрозы перехода огня на населенные пункты нет, тушение продолжаются. В зоне задымления находятся 11 населенных пунктов.