Жена Петра Мамонова рассказала о его состоянии после операции

"Все хорошо, он даже мне позвонил. Операцию сделали, состояние стабильное", — отметила собеседница агентства.

Мамонов — основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му". Он снялся во многих фильмах, в том числе "Такси-Блюз" и "Остров" Павла Лунгина. Главная роль в "Острове" принесла ему множество наград.