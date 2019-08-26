Жена Петра Мамонова рассказала о его состоянии после операции

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Музыкант и актер Петр Мамонов утром перенес операцию, его самочувствие хорошее, сообщила РИА Новости жена артиста Ольга Мамонова.
"Все хорошо, он даже мне позвонил. Операцию сделали, состояние стабильное", — отметила собеседница агентства.
Ранее на официальной странице Мамонова в Facebook написали, что музыкант в тяжелом состоянии попал в реанимацию с инфарктом, все ближайшие концерты отменены. Позднее Ольга Мамонова уточнила, что состояние мужа стабильное. В понедельник сам музыкант сообщил РИА Новости, что готовится к операции.
Мамонов — основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му". Он снялся во многих фильмах, в том числе "Такси-Блюз" и "Остров" Павла Лунгина. Главная роль в "Острове" принесла ему множество наград.
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