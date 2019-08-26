Ракету "Союз-2" для запуска космонавтов доработали после аварии 2018 года

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1а", которой в марте 2020 года впервые предстоит запустить корабль "Союз" с космонавтами, была доработана, чтобы не повторилась авария при старте корабля "Союз МС-10" в октябре 2018 года, сообщается на сайте НПО автоматики (предприятие Роскосмоса).

Ранее сообщалось, что на 25 сентября планируется пуск ракеты "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15". Это будет последний старт ракеты "Союз" с украинской системой управления. После прекращения эксплуатации "Союза-ФГ" запуски пилотируемых кораблей "Союз" (начиная с "Союза МС-16", стартующего 20 марта 2020 года) будут осуществляться ракетой "Союз-2.1а" с системой управления российского производства.

В октябре 2018 года при запуске корабля "Союз МС-10" ракетой "Союз-ФГ" произошла авария. Боковой блок первой ступени неправильно отделился от второй ступени ракеты и вскрыл ее бак окислителя. Благодаря штатной работе системы аварийного спасения, экипажу удалось спастись. Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг приземлились менее чем через 20 минут после старта. Аварийная комиссия выяснила, что авария произошла из-за штока датчика разделения ступеней, который погнули при сборке ракеты на космодроме Байконур. Дефектный датчик не подал сигнал на открытие сопла увода бокового блока.

"Для успешного запуска полезной нагрузки и космонавтов с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а" разработчики НПО автоматики добавили в работу системы управления несколько новых функций. Одна из них – раздельное выключение двигателя третьей ступени. Также, для обеспечения безопасности космонавтов, инженеры НПО автоматики создали дублирующие команды на отделение боковых блоков первой ступени", - говорится в сообщении предприятия.

Всего с 2001 года осуществлено 69 пусков ракет "Союз-ФГ". Система управления "Союза-ФГ" разработана в НТ СКБ "Полисвит" и изготовлена в ГНПП "Объединение Коммунар" (оба - Харьков, Украина).