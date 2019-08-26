На Кубани завели дело против сотрудника МЧС за сокрытие нарушений в ТРЦ

КРАСНОДАР, 26 авг - РИА Новости. Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Тихорецкому району Краснодарского края заявил в суде неправду об устранении нарушений, выявленных в многофункциональном центре, из-за которых центр планировалось закрыть, за это в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, в Тихорецке с привлечением начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Тихорецкому району была проведена проверка многофункционального офисного здания со встроенными помещениями торговли и боулинг-клубом.

"По результатам проведенной проверки указанным специалистом в прокуратуру предоставлена справка о нарушении требований пожарной безопасности на данном объекте. При этом указанные нарушения ставили под угрозу жизнь и здоровье не только людей, осуществляющих трудовую деятельность в здании, но и посетителей центра", - отмечается в релизе.

По фактам выявленных нарушений прокуратура направила в суд иск о запрете эксплуатации объекта до полного устранения нарушений.

"При рассмотрении искового заявления… начальник ОНД и ПР МЧС России по Тихорецкому району… сообщил, что выявленные нарушения устранены. Однако при повторной проверке, организованной межрайонной прокуратурой, установлено, что указанным должностным лицом скрыто реальное положение вещей и ранее выявленные нарушения не устранены", - говорится в сообщении.