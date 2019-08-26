Во вторник стартует фестиваль Rap Koktebel

КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 26 авг - РИА Новости. Двухдневный фестиваль Rap Koktebel стартует во вторник, 27 августа, на берегу Черного моря. Выступления участников будут проходить на концертной площадке в Коктебеле по адресу: ул. Морская, д. 87, "Холм Юнге".

Rap Koktebel — первый в Крыму фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки. Инициатором его проведения выступил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Организует фестиваль компания "Красный квадрат".

Хедлайнером Rap Koktebel станут американские хип-хопперы Onyx и Азизи Гибсон. Свое участие в фестивале подтвердили такие популярные отечественные исполнители, как Мот, Guf, Lil Kate, Mozee Montana, Tony Tonite, Кравц. "Думаю, для первого раза это оптимальный лайнап, он включает представителей разных направлений, интересных различным возрастным категориям слушателей, – сказал РИА Новости арт-директор фестиваля Михаил Кортиков. – Единственный ограничитель, который, возможно, несколько сузит аудиторию Rap Koktebel, – это категория "18+". Но закон есть закон, и, как говорится, из песни слова не выкинешь".