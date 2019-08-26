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РИА Новости

Бразилия направила 44 тысячи военных для борьбы с пожарами в Амазонии

14:01 26.08.2019
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© REUTERS / Ueslei MarcelinoЗмея среди горящих джунглей Амазонки, который зачищают лесорубы и фермеры. Порту-Велью, Бразилия, 24 августа 2019
Змея среди горящих джунглей Амазонки, который зачищают лесорубы и фермеры. Порту-Велью, Бразилия, 24 августа 2019
© REUTERS / Ueslei Marcelino
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Власти Бразилии направили 44 тысячи военнослужащих на борьбу с природными пожарами в Амазонии, сообщает газета Periodico со ссылкой на заявление министра обороны страны Фернанду Азеведу и Силва.
Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару подписал указ, санкционирующий участие армии в борьбе с пожарами в Амазонии. Согласно указу, войска должны быть развернуты с субботы в пограничных районах, территориях коренных народов и других пострадавших районах Амазонии, чтобы помогать тушить пожар в течение месяца. Ранее Болсонару заявлял, что государству не хватает ресурсов для ликвидации пожаров.
Бразилец Нери душ Сантуш смотрит на пожар на ферме, где он работает в муниципалитете Нова Санта-Хелена, штат Мату-Гросу, Бразилия. 23 августа 2019
24 августа, 14:42РИА Новости
Туск предложил Бразилии помощь ЕС в тушении пожаров в Амазонии
По данным издания, ВВС Бразилии также предоставили два самолета Hércules C-130 для помощи в борьбе с пожарами с воздуха. Сообщается, что самолеты могут перевозить до 12 тысяч литров воды.
Сильные пожары в лесах Амазонии продолжаются не одну неделю, их площадь на 82% больше пройденной огнем за весь 2018 год. В текущем году в Бразилии произошло уже более 78 тысяч лесных пожаров, это худший показатель с 2013 года. По данным бразильского Национального института космических исследований (INPE), только в четверг и пятницу в стране были зафиксированы 1663 новых пожара, половина из них – в Амазонии.
Перед открытием саммита G7в Биаррице президент Франции Эммануэль Макрон назвал пожары в Амазонии серьезным международным кризисом и обвинил президента Бразилии Жаира Болсонару в невыполнении обязательств по климату. В ответ глава бразильского государства обвинил Макрона в "колониальной ментальности" и преследовании личных политических целей. Тем не менее, после критики со стороны международного сообщества власти Бразилии направили в леса на борьбу с огнем армейские подразделения.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
23 августа, 19:35РИА Новости
Джонсон заявил о готовности помочь в тушении пожаров в Амазонии
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Жаир БолсонаруЭммануэль МакронЛатинская АмерикаБразилияВ мире
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