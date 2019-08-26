Бразилия направила 44 тысячи военных для борьбы с пожарами в Амазонии

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Власти Бразилии направили 44 тысячи военнослужащих на борьбу с природными пожарами в Амазонии, сообщает газета Власти Бразилии направили 44 тысячи военнослужащих на борьбу с природными пожарами в Амазонии, сообщает газета Periodico со ссылкой на заявление министра обороны страны Фернанду Азеведу и Силва.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару подписал указ, санкционирующий участие армии в борьбе с пожарами в Амазонии. Согласно указу, войска должны быть развернуты с субботы в пограничных районах, территориях коренных народов и других пострадавших районах Амазонии, чтобы помогать тушить пожар в течение месяца. Ранее Болсонару заявлял, что государству не хватает ресурсов для ликвидации пожаров.

По данным издания, ВВС Бразилии также предоставили два самолета Hércules C-130 для помощи в борьбе с пожарами с воздуха. Сообщается, что самолеты могут перевозить до 12 тысяч литров воды.

Сильные пожары в лесах Амазонии продолжаются не одну неделю, их площадь на 82% больше пройденной огнем за весь 2018 год. В текущем году в Бразилии произошло уже более 78 тысяч лесных пожаров, это худший показатель с 2013 года. По данным бразильского Национального института космических исследований (INPE), только в четверг и пятницу в стране были зафиксированы 1663 новых пожара, половина из них – в Амазонии.