Малайзия на ВЭФ рассмотрит вопросы развития экономических отношений с РФ

"На политическом уровне Малайзия и Россия сейчас становятся ближе. Но как перевести это (сотрудничество) в сферу развития экономики? Да, да. Я сказал так, потому что Малайзия может многое предложить российским потребителям. Нам нужно дальнейшее развитие в развитии того, что мы можем предложить друг другу и как мы можем сотрудничать по вопросам экономического развития", - сказал замглавы MATRADE, отвечая на вопрос, планирует ли Малайзия на ВЭФ посмотреть на то, как Куала-Лумпур и Москва могут использовать результаты политического диалога для развития экономических отношений.