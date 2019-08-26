Малайзия на ВЭФ рассмотрит вопросы развития экономических отношений с РФ

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Делегация Малайзии на ВЭФ во Владивостоке рассмотрит вопросы развития экономических отношений с РФ на основе достигнутых в политике между странами результатов, заявил РИА Новости замглавы Корпорация развития внешней торговли Малайзии (MATRADE) Мохд Мустафа Бин Абдул Азиз.
Ранее Мохд Мустафа Бин Абдул Азиз сообщил, что премьер Малайзии Махатхир Мохаммад планирует принять участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, который пройдет 4-6 сентября.
"На политическом уровне Малайзия и Россия сейчас становятся ближе. Но как перевести это (сотрудничество) в сферу развития экономики? Да, да. Я сказал так, потому что Малайзия может многое предложить российским потребителям. Нам нужно дальнейшее развитие в развитии того, что мы можем предложить друг другу и как мы можем сотрудничать по вопросам экономического развития", - сказал замглавы MATRADE, отвечая на вопрос, планирует ли Малайзия на ВЭФ посмотреть на то, как Куала-Лумпур и Москва могут использовать результаты политического диалога для развития экономических отношений.
Он отметил, что предстоящий ВЭФ является значимым событием для Малайзии, где также примут участие представители деловых кругов страны. По словам замглавы MATRADE, на ВЭФ, вероятно, затронут тему охраны окружающей среды.
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"Когда вы говорите о защите окружающей среды, определенно существуют и сферы сотрудничества, которые могут быть изучены двумя странами", - отметил Мохд Мустафа Бин Абдул Азиз.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва ожидает визита премьера Малайзии на Восточный экономический форум во Владивосток.
МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого Восточного экономического форума. Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.
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