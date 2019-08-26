Отношения Абхазии с Россией не зависят от итогов выборов, считает эксперт

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Говорить о том, что кто-то из кандидатов в президенты Абхазии будет фаворитом во втором туре, нельзя, но вне зависимости от результата выборов отношения республики с Россией не изменятся, заявил РИА Новости сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Вадим Муханов.

В Абхазии 25 августа прошли выборы президента. Действующий глава Абхазии Рауль Хаджимба и оппозиционер Алхас Квициния вышли во второй тур с результатами 23,85% и 21,97% голосов соответственно. Итоговая явка составила 66,55%.

"Возможны какие-то изменения во внутриполитической повестке, это бесспорно. Хаджимба – это лидер правящих сил, а Квициния – оппозиционных, то есть у них есть определенная критика в адрес друг друга. Но что касается внешнеполитического вектора, то вряд ли он будет изменен, по причине того, что сейчас у абхазской элиты просто нет альтернативы, кроме как дружить с Россией и быть с ней в партнерских отношениях", - считает эксперт.

Муханов отметил, что сейчас никто из абхазских политиков не говорит о необходимости смены вектора политической активности, особенно на фоне того, что грузино-абхазские отношения находятся в определенной заморозке. "Естественно политический истеблишмент Абхазии по-прежнему смотрит в сторону России как на главного защитника и гаранта", - заявил он.

Эксперт напомнил, что "Россия была, есть и в ближайшем будущем будет главным партнером Абхазии, главным гарантом безопасности республики, главным донором, потому что финансовые потоки, идущие из России, ничего не может заменить".

В целом, как считает эксперт, на текущих выборах нет явного фаворита, и сейчас нет возможности говорить, что у кого-то из кандидатов есть ощутимый перевес.

"У действующего президента достаточно высокий персональный анти-рейтинг, что не позволило ему одержать победу в первом туре. Достаточно серьезные оппозиционные силы, что привело к тому, что будет второй тур. И говорить о том, что у кого-то ощутимый перевес, я бы не стал", - заявил Муханов.