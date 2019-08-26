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РИА Новости

Отношения Абхазии с Россией не зависят от итогов выборов, считает эксперт

13:57 26.08.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВыборы президента Абхазии в Москве
Выборы президента Абхазии в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Выборы президента Абхазии в Москве
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Говорить о том, что кто-то из кандидатов в президенты Абхазии будет фаворитом во втором туре, нельзя, но вне зависимости от результата выборов отношения республики с Россией не изменятся, заявил РИА Новости сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Вадим Муханов.
В Абхазии 25 августа прошли выборы президента. Действующий глава Абхазии Рауль Хаджимба и оппозиционер Алхас Квициния вышли во второй тур с результатами 23,85% и 21,97% голосов соответственно. Итоговая явка составила 66,55%.
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"Возможны какие-то изменения во внутриполитической повестке, это бесспорно. Хаджимба – это лидер правящих сил, а Квициния – оппозиционных, то есть у них есть определенная критика в адрес друг друга. Но что касается внешнеполитического вектора, то вряд ли он будет изменен, по причине того, что сейчас у абхазской элиты просто нет альтернативы, кроме как дружить с Россией и быть с ней в партнерских отношениях", - считает эксперт.
Муханов отметил, что сейчас никто из абхазских политиков не говорит о необходимости смены вектора политической активности, особенно на фоне того, что грузино-абхазские отношения находятся в определенной заморозке. "Естественно политический истеблишмент Абхазии по-прежнему смотрит в сторону России как на главного защитника и гаранта", - заявил он.
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Эксперт напомнил, что "Россия была, есть и в ближайшем будущем будет главным партнером Абхазии, главным гарантом безопасности республики, главным донором, потому что финансовые потоки, идущие из России, ничего не может заменить".
В целом, как считает эксперт, на текущих выборах нет явного фаворита, и сейчас нет возможности говорить, что у кого-то из кандидатов есть ощутимый перевес.
"У действующего президента достаточно высокий персональный анти-рейтинг, что не позволило ему одержать победу в первом туре. Достаточно серьезные оппозиционные силы, что привело к тому, что будет второй тур. И говорить о том, что у кого-то ощутимый перевес, я бы не стал", - заявил Муханов.
Он также отметил, что в стране наблюдается "достаточно серьезная критика в адрес действующего президента, в адрес его политики, достаточно серьезное число недовольных в республике". "И оппозиционные силы сейчас находятся в определенной стадии консолидации. Нельзя говорить, что вся оппозиция объединилась вокруг одного кандидата, но, тем не менее, значительная часть точно", - отмечает эксперт.
Председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия на пресс-конференции о предварительных итогах голосования на выборах президента Абхазии. 26 августа 2019
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Хаджимба и Квициния вышли во второй тур выборов президента Абхазии
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Президентские выборы в АбхазииАлхас КвицинияВадим МухановАбхазияРауль ХаджимбаРоссияВ мире
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Итоговая явка на выборах президента Абхазии составила 66,5%
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