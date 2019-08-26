В Перми нашла дебошира, разбившего стекло автобуса

ПЕРМЬ, 26 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции Перми установили личность мужчины, который разбил стекло в автобусе после того, как его выгнали из салона за отказ оплатить проезд, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

По данным полиции, на минувшей неделе на остановке "Улица Левченко" в Индустриальном районе Перми произошел инцидент, в результате которого один из пассажиров разбил стекло автобуса. Случившееся было запечатлено на видеокамеру, установленную в салоне автобуса. Ролик был опубликован местным изданием " Business Class ". На кадрах видно, как молодой человек спорит с кондуктором, которая ждет от него оплаты проезда - на их конфликт оборачиваются сидящие впереди пассажиры. После остановки автобуса дебошира выгоняет из салона другой пассажир, после чего мужчина разбивает в салоне стекло.

Как уточняет издание со ссылкой на компанию, которой принадлежит автобус, в результате инцидента пострадала девушка, "которой осколки стекла попали в лицо". По данным перевозчика, на которого ссылается издание, пострадавшую увезли на карете скорой помощи.

"По факту инцидента, произошедшего 22 августа на остановке ул. Левченко, в отделе полиции № 2 (дислокация Индустриальный район) управления МВД России по городу Перми проводится проверка. Личность гражданина установлена", - сообщили агентству в полиции.