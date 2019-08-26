Летные испытания возвращаемой ступени "Крыло-СВ" могут начаться в 2020 году

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Летные испытания первой российской многоразовой крылатой ракеты-носителя сверхлегкого класса в рамках проекта "Крыло-СВ" могут начаться в 2020 году, заявил советник управляющего директора Экспериментального машиностроительного завода Мясищева Олег Роскин.

"По нашим планам, мы хотим пойти в горизонтальный полет в следующем году", - сказал он на евразийском аэрокосмическом конгрессе в Москве в понедельник.

Речь идёт не о вертикальном старте с космодрома, а сбросе ракеты в воздухе для испытаний ее авиационного полета. Ракета размерами шесть метров в длину и 0,8 метра в диаметре будет перемещаться на гиперзвуковых скоростях - до 6 чисел Маха.

По его словам, пуски будут проводиться с полигона Капустин Яр в сторону Каспийского моря. Первый полноценный полет со стартом с космодрома и возвращение на землю планируется через четыре года. "Мы планируем такой полет в 2023 году", - добавил Роскин.

Он напомнил, что предшественник "Крыла-СВ" крылатая ракета "Байкал" демонстрировалась в Ле-Бурже в 2001 году. "Байкал" на 20 лет опередил свое время, и мы, по сути, возвращаемся к нему", - сказал Роскин.

В 2018 году в Фонде перспективных исследований РИА Новости сообщали, что полнофункциональный дозвуковой демонстратор возвращаемой ступени ракеты-носителя "Крыло-СВ" будет создан в России в течение четырех лет. Там уточнили, что сначала будут проведены его испытания и необходимая корректировка для того, чтобы к следующему этапу подойти с минимальными рисками. Итогом исследований должен стать полнофункциональный демонстратор с ракетным двигателем, который будет выполнять весь цикл испытаний, начиная со старта и выхода на необходимую высоту и заканчивая возвращением с посадкой.