В ГИБДД назвали возможную причину ДТП с автобусом в Ижевске

УФА, 26 авг - РИА Новости. Сотрудники ГИБДД Удмуртии предполагают, что водитель попавшего в ДТП с 25 пострадавшими автобуса отвлекся и потому врезался в опору трубопровода.
В минувшую субботу автобус в Ижевске совершил наезд на трубопровод. По данным МЧС Удмуртии, в аварии пострадали 25 человек, семь из них были госпитализированы. Следственные органы региона предполагали, что автобусу создал помеху легковой автомобиль, но полиция завела уголовное дело в отношении водителя автобуса.
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"Предполагаем, что водитель автобуса в момент аварии отвлекся от вождения. Он имеет большой стаж вождения, с 1998 года, в момент ДТП он был трезв", - пояснили РИА Новости в ГИБДД Удмуртии.
В ведомстве отметили, что в рамках расследования дела назначены ряд экспертиз, в том числе техническая, чтобы установить исправность автобуса.
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