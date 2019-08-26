В ГИБДД назвали возможную причину ДТП с автобусом в Ижевске

УФА, 26 авг - РИА Новости. Сотрудники ГИБДД Удмуртии предполагают, что водитель попавшего в ДТП с 25 пострадавшими автобуса отвлекся и потому врезался в опору трубопровода.

В минувшую субботу автобус в Ижевске совершил наезд на трубопровод. По данным МЧС Удмуртии, в аварии пострадали 25 человек, семь из них были госпитализированы. Следственные органы региона предполагали, что автобусу создал помеху легковой автомобиль, но полиция завела уголовное дело в отношении водителя автобуса.

"Предполагаем, что водитель автобуса в момент аварии отвлекся от вождения. Он имеет большой стаж вождения, с 1998 года, в момент ДТП он был трезв", - пояснили РИА Новости в ГИБДД Удмуртии.