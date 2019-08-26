Прокуратура начала проверку после массового увольнения хирургов на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг - РИА Новости. Свердловская прокуратура начала проверку по фату массового увольнения врачей-хирургов из больницы в Нижнем Тагиле, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ведомства.
Ранее местное издание "Все новости" написало, что все хирурги Центральной городской больницы №1 Нижнего Тагила написали заявления об увольнении. Причиной увольнения, по данным СМИ, стали высокая нагрузка и не соответствующая ей оплата труда. Пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков сообщил РИА Новости, что ведомство направило в больницу комиссию. На ситуацию также обратили внимание в Кремле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В настоящее время по нашей части проводится проверка", – сказала собеседница агентства. От комментариев о ходе проверочных мероприятий в пресс-службе воздержались.