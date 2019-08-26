Прокуратура начала проверку после массового увольнения хирургов на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг - РИА Новости. Свердловская прокуратура начала проверку по фату массового увольнения врачей-хирургов из больницы в Нижнем Тагиле, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ведомства.

"В настоящее время по нашей части проводится проверка", – сказала собеседница агентства. От комментариев о ходе проверочных мероприятий в пресс-службе воздержались.