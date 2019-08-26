Инфляция в России приближается к целевому ориентиру, заявил Путин

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Инфляция в РФ постепенно приближается к целевому ориентиру, сейчас она составляет примерно 4,5% в годовом выражении, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
Стенограмма совещания опубликована на сайте Кремля. На совещании обсуждались ключевые факторы, влияющие на промышленный рост, и текущая ситуация в реальном секторе экономики. Президент отметил положительную динамику ВВП за первое полугодие и промышленного производства за 7 месяцев.
"Что еще хотел бы отметить уже в качестве положительного фактора – это инфляция. Инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру, и сейчас она примерно 4,5% в годовом выражении", - сказал Путин.
В совещании приняли участие руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник президента Андрей Белоусов, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.