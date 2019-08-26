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РИА Новости

Путин назвал темпы роста экономики неудовлетворительными

13:36 26.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 5 августа 2019
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 5 августа 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости/Прайм. Темпы роста экономики России неудовлетворительны, нужны дополнительные решения для более устойчивого и динамичного роста, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
Он напомнил, что, по данным Росстата, ВВП РФ по итогам первого полугодия 2019 года вырос на 0,7% в годовом выражении.
"Темпы положительные, безусловно, однако динамика в целом нас удовлетворить не может. Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным. Какие дополнительные решения здесь нужны, мы и обсудим", - сказал Путин. Его слова приводятся в стенограмме на сайте Кремля.
В совещании приняли участие руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник президента Андрей Белоусов, первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Орешкин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
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Эльвира НабиуллинаАнтон СилуановМинистерство экономического развития РФЦентральный Банк РФВладимир ПутинРоссияЭкономика
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