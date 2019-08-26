Путин назвал темпы роста экономики неудовлетворительными

"Темпы положительные, безусловно, однако динамика в целом нас удовлетворить не может. Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным. Какие дополнительные решения здесь нужны, мы и обсудим", - сказал Путин. Его слова приводятся в стенограмме на сайте Кремля.