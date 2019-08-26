На месторождении сланцевого газа в Британии произошло землетрясение

ЛОНДОН, 26 авг - РИА Новости, Денис Ворошилов. Повторное землетрясение на месторождении по добыче сланцевого газа произошло в понедельник в английском графстве Ланкашир, сообщила компания-владелец месторождения Cuadrilla.

В субботу в 23.01 по местному времени (01.01 воскресенья по московскому времени) на месторождении произошло землетрясение магнитудой 2,1. Пострадавших и разрушений не было, так как сила толчков была небольшой.

"Cuadrilla осведомлена о сейсмической активности, отмеченной этим утром в 08.30 (10.30 мск) на месторождении Preston New Road. Мы подтверждаем, что в тот момент и во время выходных добыча газа методом фрекинга (гидроразрыва пластов) не велась. Мы проводим расследование случившегося совместно с регуляторами. Дополнительная информация будет опубликована, как только мы будем ею располагать", - говорится в заявлении Cuadrilla.

По данным британской геологической службы, магнитуда повторного землетрясения составляла 2,9. На место направлены эксперты для исследования обстановки.

В минувшие несколько лет сотни людей протестовали против намерения местных властей ряда регионов начать добычу сланцевого газа. Инициатива региональных властей разрешить добычу газа методом фрекинга вызвала протесты местных жителей, которые обеспокоены его влиянием на экологию и здоровье людей.