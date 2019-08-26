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РИА Новости

Покрас Лампас назвал сроки для восстановления граффити в Екатеринбурге

13:30 26.08.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВ Екатеринбурге закатали в асфальт часть граффити Покраса Лампаса
В Екатеринбурге закатали в асфальт часть граффити Покраса Лампаса
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
В Екатеринбурге закатали в асфальт часть граффити Покраса Лампаса
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Оптимальный срок для корректного восстановления граффити "Супрематический крест" в Екатеринбурге, которую дорожные работники залили гудроном, – до конца сентября, заявил в понедельник журналистам автор работы, стрит-арт-художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков).
Покрас Лампас завершил свою работу 8 июля в рамках фестиваля "Стенограффия". Она расположена на Площади первой пятилетки в районе Уралмаш Екатеринбурга. Ее площадь – более 6,6 тысячи квадратных метров. Но 19 июля на площади были начаты дорожные работы, граффити стали заливать гудроном. Мэрия Екатеринбурга заявила, что виновные будут наказаны. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал ситуацию с порчей работы возмутительной. Сам Покрас Лампас сообщил РИА Новости, что планирует обязательно восстановить свою работу.
Лампас Покрас
Вчера, 12:28Культура
Художник Покрас Лампас заявил об угрозах из-за граффити в Екатеринбурге
Он должен был прибыть для этого в Екатеринбург в понедельник, но в воскресенье верующие активисты вышли на Площадь первой пятилетки, выступая против реконструкции "Супрематического креста". Позже координатор фестиваля "Стенограффия" в Екатеринбурге Анна Клец сообщила, что Покрас Лампас отложил визит в город.

"По моему опыту работы над масштабными проектами, средняя сезонность – до конца сентября. Потому что есть периоды, когда есть более-менее положительная температура больше 10 градусов, которой достаточно при солнечной адекватной ясной погоде для высыхания краски. В целом, до середины сентября желательный период восстановления (граффити), до конца сентября – относительно дискомфортный период восстановления, в том числе и для того, чтобы работа была в дальнейшем максимально корректно нанесена и защищена от погодных атмосферных повреждений", – сказал художник по видеосвязи на пресс-конференции в Екатеринбурге.

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Покрас ЛампасЕкатеринбургРоссия
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