Покрас Лампас назвал сроки для восстановления граффити в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Оптимальный срок для корректного восстановления граффити "Супрематический крест" в Екатеринбурге, которую дорожные работники залили гудроном, – до конца сентября, заявил в понедельник журналистам автор работы, стрит-арт-художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков).
Покрас Лампас завершил свою работу 8 июля в рамках фестиваля "Стенограффия". Она расположена на Площади первой пятилетки в районе Уралмаш Екатеринбурга. Ее площадь – более 6,6 тысячи квадратных метров. Но 19 июля на площади были начаты дорожные работы, граффити стали заливать гудроном. Мэрия Екатеринбурга заявила, что виновные будут наказаны. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал ситуацию с порчей работы возмутительной. Сам Покрас Лампас сообщил РИА Новости, что планирует обязательно восстановить свою работу.
Он должен был прибыть для этого в Екатеринбург в понедельник, но в воскресенье верующие активисты вышли на Площадь первой пятилетки, выступая против реконструкции "Супрематического креста". Позже координатор фестиваля "Стенограффия" в Екатеринбурге Анна Клец сообщила, что Покрас Лампас отложил визит в город.
"По моему опыту работы над масштабными проектами, средняя сезонность – до конца сентября. Потому что есть периоды, когда есть более-менее положительная температура больше 10 градусов, которой достаточно при солнечной адекватной ясной погоде для высыхания краски. В целом, до середины сентября желательный период восстановления (граффити), до конца сентября – относительно дискомфортный период восстановления, в том числе и для того, чтобы работа была в дальнейшем максимально корректно нанесена и защищена от погодных атмосферных повреждений", – сказал художник по видеосвязи на пресс-конференции в Екатеринбурге.