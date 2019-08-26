Покрас Лампас назвал сроки для восстановления граффити в Екатеринбурге

"По моему опыту работы над масштабными проектами, средняя сезонность – до конца сентября. Потому что есть периоды, когда есть более-менее положительная температура больше 10 градусов, которой достаточно при солнечной адекватной ясной погоде для высыхания краски. В целом, до середины сентября желательный период восстановления (граффити), до конца сентября – относительно дискомфортный период восстановления, в том числе и для того, чтобы работа была в дальнейшем максимально корректно нанесена и защищена от погодных атмосферных повреждений", – сказал художник по видеосвязи на пресс-конференции в Екатеринбурге.