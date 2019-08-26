У Путина нет позиции по амнистии в честь 75-летия Победы, заявил Песков

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина нет сформулированной позиции по объявлению амнистии в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, решение еще не принималось, сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее глава Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов сообщил в интервью РИА Новости, что Совет подготовил два варианта возможной амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2020 году, один из них будет предложен Путину.