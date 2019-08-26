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РИА Новости

У Путина нет позиции по амнистии в честь 75-летия Победы, заявил Песков

13:29 26.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина нет сформулированной позиции по объявлению амнистии в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, решение еще не принималось, сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее глава Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов сообщил в интервью РИА Новости, что Совет подготовил два варианта возможной амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2020 году, один из них будет предложен Путину.
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
Вчера, 10:08Радио
СПЧ разработал два варианта амнистии по случаю 75-летия Победы
"Нет, пока нет никакой сформулированной позиции у президента на этот счет. Никаких решений пока не принималось", - заявил Песков в ответ на вопрос о том, обсуждалась ли в Кремле идея амнистии в связи с 75-летием Победы и обсуждалась ли идея добавить к этой амнистии экономические статьи уголовного кодекса.
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинМихаил ФедотовРоссияОбщество
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