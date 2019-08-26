Суд огласил приговор экс-сотруднику "Синергии", сбившему беременную

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Савеловский суд Москвы в понедельник приговорил к шести годам заключения бывшего сотрудника университета "Синергия" Михаила Исаханова, сбившего на автомобиле BMW двух женщин, в том числе беременную - насмерть, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Мишонов, который представляет интересы мужа погибшей.

Прокурор запросил для Исаханова 6 лет 10 месяцев колонии общего режима и потребовал лишить его автомобильных прав на три года после освобождения.

Также он поддержал иски потерпевших о компенсации вреда - по 5 миллионов матери и мужу погибшей, а также 2 миллиона второй пострадавшей.

"Суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы", - сказал адвокат. По его словам, Исаханов виновным признавать отказался.

Отбывать наказание ему предстоит в колонии общего режима. Также лихач должен выплатить по 2,5 миллиона рублей компенсации морального вреда матери и мужу погибшей и миллион рублей второй пострадавшей, добавил защитник.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.

ДТП произошло в июне прошлого года на улице Верхняя Масловка. Погибли беременная девушка и ее ребенок, еще одна женщина попала в реанимацию.

По словам другого адвоката потерпевших Станислава Мальцева, Исаханов отказался после аварии от медицинского освидетельствования, "вину свою не признал и не оказал помощь пострадавшим".

Согласно экспертизе, в момент ДТП мужчина серьезно превышал скорость. Его BMW неслась со скоростью не менее 87 и не более 104 километров в час при разрешенных 60.