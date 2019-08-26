Путин обеспокоен низкими темпами роста доходов россиян

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам выразил обеспокоенность медленными темпами роста доходов россиян. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.
"Инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру, и сейчас она примерно 4,5% в годовом выражении. Но даже на этом фоне и с учетом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно", — сказал президент.
Также глава государства отметил неудовлетворительные темпы роста экономики страны, несмотря на положительную динамику ВВП за первое полугодие.
Президент призвал сделать экономический рост более устойчивым и динамичным.
На встрече обсуждались ключевые факторы, влияющие на промышленный рост, и текущая ситуация в реальном секторе экономики.
В совещании приняли участие первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин и председатель Центробанка Эльвира Нибиуллина.