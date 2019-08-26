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РИА Новости

Песков: компетентные органы проверят заявление архангельского врача

13:18 26.08.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Компетентные органы проверят все факты по заявлению хирурга больницы в Архангельской области, утверждающего, что врачей не предупреждали о радиации после взрыва на военном полигоне и не защитили от нее, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Проверку не может осуществлять администрация президента. Безусловно, мы видели сообщение о таких заявлениях этого врача. Я убежден, что компетентные органы, которые дают информацию из первоисточника о ситуации, они знают и все факты проверят. Здесь сомнений быть не должно", - сказал Песков.
Взрыв на военном полигоне произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. По данным "Росатома", погибли пять сотрудников ядерного центра из Сарова (Нижегородская область), основной профиль работы которого – разработка и производство ядерных боеприпасов.
Вывеска на одной из улиц военного гарнизона, расположенного недалеко от села Нёнокса в Архангельской области
Вчера, 13:14РИА Новости
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Взрыв на полигоне под АрхангельскомРосатомДмитрий ПесковНижегородская областьРоссияПроисшествия
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