Песков: компетентные органы проверят заявление архангельского врача

"Проверку не может осуществлять администрация президента. Безусловно, мы видели сообщение о таких заявлениях этого врача. Я убежден, что компетентные органы, которые дают информацию из первоисточника о ситуации, они знают и все факты проверят. Здесь сомнений быть не должно", - сказал Песков.