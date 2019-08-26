Песков: компетентные органы проверят заявление архангельского врача

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Компетентные органы проверят все факты по заявлению хирурга больницы в Архангельской области, утверждающего, что врачей не предупреждали о радиации после взрыва на военном полигоне и не защитили от нее, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Проверку не может осуществлять администрация президента. Безусловно, мы видели сообщение о таких заявлениях этого врача. Я убежден, что компетентные органы, которые дают информацию из первоисточника о ситуации, они знают и все факты проверят. Здесь сомнений быть не должно", - сказал Песков.
Взрыв на военном полигоне произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. По данным "Росатома", погибли пять сотрудников ядерного центра из Сарова (Нижегородская область), основной профиль работы которого – разработка и производство ядерных боеприпасов.