Путин обсудит с врио главы Башкирии ситуацию в республике

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с врио главы Башкирии Радием Хабировым, чтобы провести первую "сверку часов" и обсудить положение дел в республике, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Традиционное общение с регионами, тем более с временно исполняющими обязанности. Было уже время войти в курс дела. Настало время первой сверки часов - как обстоят дела в республике", - сказал Песков, говоря о будущей встрече.
Хабиров был назначен временно исполняющим обязанности главы Башкирии после ухода в отставку Рустэма Хамитова 11 октября прошлого года.
13 августа, 15:12РИА НовостиВ шести районах Башкирии из-за засухи ввели режим ЧС