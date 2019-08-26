В Петербурге мужчина зарезал соседку и уехал в Подмосковье на ее машине

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Безработный 26-летний петербуржец зарезал соседку, украл ее автомобиль и уехал на нем в Подмосковье, его задержали полицейские, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"23 августа текущего года в квартире одного из домов по бульвару Новаторов г. Санкт-Петербурга было обнаружено тело 58-летней женщины с явными признаками насильственной смерти. Кроме того, был похищен принадлежащий ей автомобиль Volvo, припаркованный на придомовой территории", - рассказала Волк.

Подозреваемого, 26-летнего неработающего соседа убитой женщины, задержали в подмосковной Сходне.