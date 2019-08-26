Песков: сигналов из-за рубежа о радиации в Архангельской области не было

Вывеска на одной из улиц военного гарнизона, расположенного недалеко от села Нёнокса в Архангельской области. Архивное фото

Вывеска на одной из улиц военного гарнизона, расположенного недалеко от села Нёнокса в Архангельской области

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. В Кремле фиксируют отсутствие сигналов из-за рубежа о повышении радиационного фона после ЧП в Архангельской области, и никакой угрозы нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В понедельник Росгидромет сообщил о том, что радиоактивные изотопы стронция, бария и лантана обнаружили в Северодвинске (Архангельская область) после взрыва на военном полигоне, но сейчас радиационная обстановка в норме.

"Мы ориентируемся на официальные заключения и администрации города и соответствующих ведомств, которые как раз говорили об отсутствии какой-либо угрозы загрязнения. Кроме того, мы обращаем внимание, собственно, как и все, на отсутствие каких-либо сигналов со стороны находящихся в непосредственной близости к этому району измерительных станций других государств. Вы знаете, там этих станций много. Тоже вы прекрасно знаете, что ни с одной из этих станций никаких сигналов не поступало", - ответил Песков журналистам на вопрос об оценке ситуации.

Он также отметил, что администрация президента - "это вряд ли тот орган, который может на основе перечисления определенных элементов говорить о тех или иных процессах, о загрязнении или не загрязнении".

"Это должны делать эксперты. Мнение экспертов было официально опубликовано и хорошо известно", - пояснил Песков.