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РИА Новости

Песков: сигналов из-за рубежа о радиации в Архангельской области не было

13:14 26.08.2019
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© REUTERS / Sergei YakovlevВывеска на одной из улиц военного гарнизона, расположенного недалеко от села Нёнокса в Архангельской области
Вывеска на одной из улиц военного гарнизона, расположенного недалеко от села Нёнокса в Архангельской области
© REUTERS / Sergei Yakovlev
Вывеска на одной из улиц военного гарнизона, расположенного недалеко от села Нёнокса в Архангельской области. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. В Кремле фиксируют отсутствие сигналов из-за рубежа о повышении радиационного фона после ЧП в Архангельской области, и никакой угрозы нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник Росгидромет сообщил о том, что радиоактивные изотопы стронция, бария и лантана обнаружили в Северодвинске (Архангельская область) после взрыва на военном полигоне, но сейчас радиационная обстановка в норме.
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"Мы ориентируемся на официальные заключения и администрации города и соответствующих ведомств, которые как раз говорили об отсутствии какой-либо угрозы загрязнения. Кроме того, мы обращаем внимание, собственно, как и все, на отсутствие каких-либо сигналов со стороны находящихся в непосредственной близости к этому району измерительных станций других государств. Вы знаете, там этих станций много. Тоже вы прекрасно знаете, что ни с одной из этих станций никаких сигналов не поступало", - ответил Песков журналистам на вопрос об оценке ситуации.
Он также отметил, что администрация президента - "это вряд ли тот орган, который может на основе перечисления определенных элементов говорить о тех или иных процессах, о загрязнении или не загрязнении".
"Это должны делать эксперты. Мнение экспертов было официально опубликовано и хорошо известно", - пояснил Песков.
На вопрос о том, проверяла ли администрация президента сообщения о том, что врачи якобы не были предупреждены о том, что к ним поступили пациенты с радиоактивным облучением, Песков ответил, что такого рода проверки не являются прерогативой администрации.
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