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РИА Новости

В Кремле оценили предложение Трампа вернуть Россию в G8

13:12 26.08.2019 (обновлено: 15:23 26.08.2019)
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© REUTERS / SERGIO PEREZФранцузские полицейские в Биаррице перед началом саммита G7
Французские полицейские в Биаррице перед началом саммита G7
© REUTERS / SERGIO PEREZ
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. В Кремле не считают провокацией призыв президента США Дональда Трампа вернуть Россию в G7, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о том, может ли Москва ли присоединиться к G7, если приглашение будет получено не от всех стран-участниц или только от Трампа как хозяина следующей встречи, представитель Кремля подчеркнул: "Конечно, возвращаться в "семерку" только по приглашению одной из стран невозможно, потому что там все решения принимаются консенсусом".
Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года по 2014 год. На фоне событий в Крыму он сократился до G7. Тогда участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит, который должен был состояться в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили Москву во вмешательстве в дела Киева и ввели санкции. Россия приняла ответные меры, не раз отвергала все обвинения и указывала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время в западных странах все чаще звучат мнения о необходимости отмены антироссийских санкций.
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G7Дональд ТрампДмитрий ПесковРоссияСШАВ мире
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